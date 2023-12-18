Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir ürün almadan önce benzer ürünleri araştırma, karşılaştırma, etkileyici bir davet yazısı ve sunum oluşturabilme gibi günlük hayatı kolaylaştıran birçok görevi başarıyla yerine getirebilen Windows Copilot, Windows 11 ön-yüklü bilgisayarlarda Casper kullanıcılarına sunulacak.

Windows Copilot, verilen kelimeleri güçlü üretkenlik araçlarına dönüştüren üretken yapay zeka (Generative AI) sayesinde, Casper kullanıcılarına doğal bir dilde istediklerini sorabilme ve görevleri yaratıcı bir şekilde oluşturabilme becerisi sağlıyor.

Windows Copilot, dünyanın dört bir yanındaki bilgileri tutarlı bir şekilde bir araya getirerek akıcı, samimi ve güçlü argümanlarla desteklenebilen bir çıktı haline dönüştürebiliyor.

Microsoft, Windows Copilot platformu sayesinde artık basit bir taslak veya ipucuyla dahi talep edilen görevleri, yaratıcı ve trend gelişmelerle harmanlayarak kullanıcıların beğenisine sunabileceği bir dönemi müjdeliyor.

Casper Windows 11 ön-yüklü bilgisayarlarda gelen Windows Copilot, bir ürünü satın almadan önce araştırma için ayrılan zamanı kısaltıyor. İhtiyaç duyulan bilgileri birden fazla web sitesinden derleyen Windows Copilot, kullanıcıların en iyi ürünü en doğru fiyatla seçmesine yardımcı oluyor.

Çocuklar için doğum günü partisinden herhangi bir kutlama mesajı oluşturmaya kadar kullanıcılara destek sağlayan Windows Copilot, yaratıcı ve farklı metin önerileri ile gerekli aksiyonları alıyor.

Windows Copilot ile dijital bir kişisel asistana sahip olmak hayal olmaktan çıkıyor. Windows Copilot'un kenar çubuğunda bir kez açılması ile iş hayatında daha başarılı ve verimli olmanın da kapıları aralanıyor.

Projelerin daha hızlı bitirilmesini, az zamanda daha çok iş yapılabilmesini, fikir ve metot önerileri alınabilmesini sağlayacak Windows Copilot ile daha önemli ve acil işler için kullanıcılara daha çok zaman kalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, teknolojinin hızla evrimleşebildiği bir çağda, kullanıcılara en yeni ve etkili teknolojik deneyimleri ilk olarak sunma misyonunu gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Microsoft ile gerçekleştirdiğimiz Windows Copilot işbirliğini kullanıcılarımıza duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tüm Windows 11 ön-yüklü Casper bilgisayarlarda ücretsiz bir şekilde yer alacak Windows Copilot yapay zeka platformu, kullanıcılarımıza daha verimli, daha hızlı bir dijital çalışma ortamı sağlamak adına atılmış önemli bir adım. Windows Copilot, günlük görevlerdeki kullanıcılarımıza akıllı bir yardımcı olarak hizmet verecek ve Casper bilgisayarlarını daha etkileşimli kılacak. Ayrıca, Windows Copilot'un sunduğu doğal dilde kullanılabilen teknoloji ve günlük görevlerde kişisel destek sağlama yeteneği, kullanıcılarımızın bilgisayarlarını daha etkin kullanmalarını ve profesyonel süreçlerde yaratıcı ve verimli çözümler üretmelerini sağlayacak. Bu gelişme, Casper kullanıcılarının dijital deneyimini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayarak modern teknolojiyi günlük kullanımlar için daha erişilebilir kılacak."