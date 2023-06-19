İstanbul

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarı'nın dünyanın bir numaralı fuarı olma hedefinin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu fuarda gerek yurt içinden başta Gaziantep olmak üzere İstanbul, Uşak, Manisa, İzmir, Adana gibi birçok şehirden ,Türkiye'nin en büyük üreticileri, ihracatçı markaları yerini alacak. Fuara, 350 civarında firma kayıt yaptırdı. Yerli firmaların yanında yurt dışından da müthiş bir talep var." dedi.

Dünyadaki halı ihracatının yaklaşık yüzde 17’sini gerçekleştiren Türk halıcılık sektörü, 5-8 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk kez düzenlenecek olan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarı, 43 yıllık bilgi birikime sahip Tüyap Fuarcılık Grubu, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğiyle düzenlenecek. Fuarın halı ve zemin kaplama sektöründe Türkiye'nin ticari hedeflerine önemli katkı sunması hedefleniyor.

Fuarın İstanbul’da yapılan basın toplantısına Tüyap Fuarlar Yapım AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler’in yanı sıra sektör temsilcileri katılırken basın mensuplarına Carpet & Flooring Expo’nun gelecek hedefleri aktarıldı.

Fuarda, el yapımı halı ve kilimler, makine yapımı halı, kilim ve paspaslar, seccade çeşitleri, tekstil zemin kaplamaları, duvardan duvara, esnek zemin kaplamaları, laminant, ahşap ve parke, doğal taş, mermer ve seramik karolar, suni çim ve spor zeminleri, lifler, iplikler ve tekstiller, tekstil makine ve aksesuarları, döşeme ekipmanları, temizlik ve uygulama teknolojileri sergilenecek.

Özellikle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Kuzey Afrika, İskandinavya bölgelerinden yüksek sayıda ziyaretçi beklenirken, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, Libya, İngiltere, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan, İsrail, Japonya, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Brezilya, Şili, Arjantin, Venezuela, Nijerya ve Kenya fuarın katılımcı ülkeleri arasında yer alıyor.

Toplantıda konuşan Ersözlü, İstanbul'un Avrasya coğrafyası içerisinde 1-3 saatlik uçuş mesafesinde, günübirlik gelinebilen önemli ticaret şehirlerinden bir tanesi olduğunu, aynı zamanda turizmi, kültürü, tarihi, alışveriş imkanlarıyla da uluslararası ziyaretçi açısından bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

"İstanbul önemli bir fuar destinasyonu olacak"

İstanbul'da fuar merkezlerinde düzenlenen tüm sektörlerdeki etkinliklerin Avrupa'nın bir, iki, üç numaralı fuarları haline gelmeye başladığını bildiren Ersözlü, "Yakın gelecekte, 5 yıllık bir süre öngörüyorum. Bu süre içerisinde de Türkiye ve İstanbul batının geçmişte fuarcılıkta üstlendiği görevi üstlenmeye başlayacak. Türkiye Fuarcılık Meclisi'ndeki görevlerim itibarıyla 30 yıldır sektördeyim. Yurt içi ve yurt dışında fuarları takip ediyorum. İstanbul önemli bir fuar destinasyon merkezi olacak." diye konuştu.

Ersözlü, CFE 2023-Carpet & Flooring Expo Fuarı'nın dünyanın bir numaralı fuarı olma hedefinin olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu hedef birliklerimizle, sektör temsilcilerinin destekleriyle birlikte gerçekleşecek. Fuar 5-8 Aralık'ta olacak. Yer tahsisleri başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nin 8 holü doldu ve şu anda yaklaşık 40'a yakın firmayı listeye aldık.

Önümüzdeki dönemde bu fuarda gerek yurt içinden başta Gaziantep olmak üzere İstanbul, Uşak, Manisa, İzmir, Adana gibi birçok şehirden Türkiye'nin en büyük üreticileri ihracatçı markaları fuarda yerini alacak. Fuara, 350 civarında firma kayıt yaptırdı. Yerli firmaların yanında yurt dışından da müthiş bir talep var. Başta İran olmak üzere Pakistan, Hindistan, Çin'den de fuara katılımla ilgili talepler var. Bu talepleri de değerlendiriyoruz." dedi

GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da Türkiye'nin dünya makine halı üretiminin yüzde 72'lik bölümünü ürettiğini ve Türkiye'nin bu alanda dünya lideri olduğunu bildirdi.

7 kıta, 190 ülkede Türkiye'nin ürettiği halıların kullanıldığına dikkati çeken Kaplan, "Dünya pazarlarında ürettiğimiz halılarımız tercih edilmektedir. Halı sektörü olarak sektörümüzün global pazarlarının kontrolü ülkemizde. Türkiye'nin ikinci yüzyılı ile birlikte bizler de ülkemize, milletimize ve devletimize sektörel katkımızı artırmak ve sadece halı üretimi ve ihracatıyla değil aynı zamanda fuarcılık turizminin gelişmesi için de yeni bir ilke imza atarak dünya halı üretiminin merkezi olan Türkiye'nin aynı zamanda sektörel fuarcılık merkezi olabilmesi içinde çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

"Fuar ülkemize önemli oranda döviz girdisi sağlayacaktır"

Kaplan, Türk halıcılığının uluslararası pazarlarda ve fuarcılıkta da belirleyici olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı İhracatçılar Birliği ile birlikte Türkiye'nin en saygın fuarcılık şirketi şirketlerinden birisi olan Tüyap'la anlaşarak sektörümüzün uluslararası fuarcılık alanındaki en büyük fuarını organize etmeye karar verdik. Halı ve zemin kaplamaları fuarımızı bundan sonra İstanbul'da gerçekleştireceğiz.

İstanbul dünyanın kültür başkenti. İstanbul'u özellikle seçtik. İstanbul'a fuarı ziyaret etmek için gelen on binlerce fuar ziyaretçisi ve alım heyetleri İstanbul'u da keşfetme şansını yakalayarak tarihi ve kültürel değerlerimizi, muhteşem yapılarımızı yakından görebilme şansı yakalayacaktır.

Şimdiden yabancı fuar ziyaretçileri de en az bizim kadar heyecanlı. Ülkemizde ilk kez düzenlenecek bu fuar hal ihracatımızın artmasına katkı sağlarken ülkemize de önemli oranda döviz girdisi sağlayacaktır."

İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler ise Türkiye'deki el halısı algısının bugün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "El halısı bu ülkenin en değerli kültürü şu anda, dünya lideri olmamızı sağladı. Çünkü yüzlerce yıllık bir birikimden bahsediyoruz. Daha önce Osmanlı döneminde dünya halı ticaret merkezi İstanbul ve İzmir'di. Bunu şu anda daha modernize edilmiş haliyle GAHİB-İHİB-TÜYAP iş birliğiyle yeniden ülkemize kazandıracağız. Bu yaptığımız girişim, ilk fuarımız 5-8 Aralık'ta gerçekleşecek daha sonra burayı yeniden dünyanın halı ticaret merkezi yapacaktır. Buna inancımız sonsuzdur." şeklinde konuştu.

AA