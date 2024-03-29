İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Fransız besteci Georges Bizet'nin bestelediği eserin librettosu, Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alındı.

Dünya genelinde en çok sahnelenen ve seçkin opera eserlerinden biri olan Carmen, 1875'te Paris'te ilk sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kaldı. Bizet'nin ölümünden sonra ise başarı yakalayarak, dünya çapında ün kazandı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserde, "Carmen"i Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ, "Don Jose"yi Ali Murat Erengül, Efe Kışlalı, "Escamillo"yu Caner Akgün, Murat Güney, "Micaela"yı Dilruba Bilgi, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, "Zuniga"yı Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, "Morales"i Şahin Dedemen, Emrah Erdem Gedik, Ufuk Karakoç, "Frasquita"yı Sevim Ateş, Anna Sirel Etyemez, "Mercedes"i Ceren Şahin, Elif Tuğba Tekışık, "Le Dancaire"yı Cengiz Arslan, Alp Köksal, "Le Remendado"yu ise Berk Dalkılıç ve Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak yorumlayacak.

Eserde, İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı ve Zdravko Lazarov dönüşümlü yönetecek.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.

Çocuk korosunun yönetimini de şef Sercan Gazeroğlu ile Gizem Berrak Taş Güzeloğlu gerçekleştirecek.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen eserin konusu şöyle:

"Bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı biter ve hayatına yeni biri girer. Don Jose ise sevdiği kadını kolayca bırakmaya hiç niyetli değildir."