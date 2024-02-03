Galatasaray Kulübünün sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

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Carlos Vinicius, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyım burada olduğum için. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA