HABER: DİNÇER KARACALAR

Daha önce İbrahim Tatılıses’in seslendirdiği aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği “Benim Hayatım” şarkısına Kayıp Şair ile düet yapan Cansever,”Benim için çok güzel bir çalışma oldu.Farklı tarzda bir işe imza attık.Çok güzel bir de klip çektik.Farklı bir Cansever ile hayranlarımın karşısına çıkacağım.İbrahim abiye dinletmedim sürpriz olsun diye.O da dinleyince çok beğenecek” dedi..Pasta keserek yeni şarkısının kutlamasını yapan Cansever,hakkında merak edilenleri de yanıtladı..

İbrahim Tatlıses Olmasa Cansever Olmazdı

Her zaman söylüyorum geçtiğimiz günlerde İbrahim abinin sahnesine konuk oldum.Orada da söyledim. İbrahim Tatlıses olmasaydı Cansever olmazdı.Ona çok teşekkür ediyorum.Varolsun ömrü uzun olsun.Benim için bu camiada en değerli isimlerden biridir kendisi..

Camia’da Birçok Kişiye Hakkımı Helal Etmiyorum

Camiamızda İbrahim Tatlıses gibi vefalı olanlar kadar olmayanlarda çok..Onlar kendilerini biliyor.Onlara hakkımı helal etmiyorum.Zamanında beni çok üzenler oldu..

Hakketiğim Yerde Değilim

Hakettiğim yerde olduğumu düşünmüyorum.Önümü kesen olmadı ama bir şekilde hakettiğim değeri görmedim,göstermediler.Yine de şükürler olsun başarım daim..Ben de dahil piyasa da ses olarak 10-15 kişiyi geçmeyiz..

Ben Yaşarken Hayatım Film Olsun Gonca Vuslateri yada Ecem Erkek Beni Oynasın

Hayatım film olsun istiyorum.Öldükten sonra bana film yapılmış ben görmemişim bana ne faydası var..Yaşarken çekilsin bende göreyim.Aslında çalışmalarını başlattık.Ama maliyetli iş sponsor bulmak lazım.Gonca Vuslateri ve Ecem Erkek çok iyi oyuncular ikisinide çok seviyorum filmimde ikisinden birinin beni oynamasını çok isterim..

Z Kuşağı da Beni Dinliyor

Ben her kuşağa hitap ediyorum.Bir şarkı yapıyorum sosyal medyada en çok gençler paylaşıyor.Yaptığım işi seviyorum.Sağolsun onlarda beni sevip destekliyor.Z kuşağına ilk uzananlardan biri benim diyebilirim..

Yapımcılar Bugüne Kadar Hep Hakkımı Yediler

Çalıştığım yapımcıların çoğu hakkımı yedi.Üzerimden çok paralar milyonlar kazandılar.Biride çıkıp buda senin hakkın demedi.Hep bir şekilde hakkımı yediler.Saygım var ama hiç birine hakkımı helal etmiyorum.İnsan bir araba bir ev hediye eder.Çok duydum piyasada birçok sanatçı dostuma yapılan iyilikleri..Malesef bana hep kötüler denk geldi.