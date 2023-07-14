İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Putin'e bir mektup gönderdiğini anımsatan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO zirvesinin ardından, Avrupa Birliği'yle yeni bir sayfa açılacak mı ve yine vizelerde değişiklik olacak mı?" şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından beklentilerin cevabını almak. Zira bunun Vilnius'ta görüşme yaptığım tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk. Başta Charles Michel (Avrupa Birliği Konseyi Başkanı) olmak üzere Ursula von der Leyen (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) olmak üzere hepsiyle bu görüşmeleri yaptık. Kendilerinden bu konuda 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz' dedik."

"Liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız"

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile ilişkilere atıfta bulunarak "Sanırım hepimiz sürekli alarmda olmaktansa medeni komşular, arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz" şeklindeki değerlendirmeleri hatırlatılarak, "Bu açıklamalar ve NATO Zirvesi'ndeki görüşmenin akabinde Yunanistan-Türkiye ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Biz tabii iki tane komşu ülkeyiz. Tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi, aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik. Şu anda da özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtlamasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

AA