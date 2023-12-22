Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) bir basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplasına Alanyaspor maçı öncesi kaleci Mert Gönok ile sarf ettiği sözlerle ilgili özür dileyerek başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Hasan Arat'ın seçildikten sonra kendisiyle hiç görüşmediğini belirtti.

Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Kadro dışı kararı alırken bana danışılmadı.

5 oyuncunun kadro dışı kalması konusunda Samet ağabey "Biz 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktık" dedi. "Biz" dedi, yani ben yoktum bu işte. Bana bilgi verilmedi.

O 5 kişinin içinde de benim de kadro dışı kalmasını istediğim oyuncular vardı. Sıkıntı yaşadığımız oyuncular vardı. O yüzden ben olabilir dedim ve bu karar nedeniyle istifa etmeyi düşünmedim.

Maçtan önce doktoru çağırıyorum ve sakat oyuncular hangisi diye soruyoruz. Gedson'u sorduk, doktor bize oynayabilir dedi. Gedson'a sordum, daha önce sakat sakat oynadığım için sakatlığım arttı. O yüzden oynamak istemiyorum dedi. Samet ağabeye söyledim, o da konuştu Gedson'la. Ona da aynı şeyi söylemiş."