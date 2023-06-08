İstanbul

"Ligi domine eden Galatasaray takımı vardı"

NEF Stadı’nda AA Spor Masası’nın konuğu olan Buruk, "Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına çıkardı. Bu çok önemli ve değerliydi. Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz"

Okan Buruk, "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın (Jorge Jesus) Türkiye ligini değersiz bulması bana biraz komik geliyor." dedi.

"Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız." diyen Buruk, "Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA