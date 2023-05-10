Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Batman'da Valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Eşi Emine Erdoğan ile kürsüye gelerek meydanı dolduran vatandaşları selamlayan Erdoğan, sözlerine, "Batman bugün bambaşka, muhteşem." diyerek başladı.

Resmi rakama göre 55 bin kişinin miting alanında bulunduğunu aktaran Erdoğan, Batmanlıları çok sevdiğini söyledi.

"Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine dersi veriyor muyuz?" sorularına "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Ben size inanıyorum. Bu işi başaracağınıza da inanıyorum." karşılığını verdi.

Batmanlılara şükranlarını ileten Erdoğan, "Söyleyen sözünü halce söylesin/Gönülce söylesin, dilce söylesin/Sana sevdamızı ey güzel şehir/Toprağı emziren Dicle söylesin" dizelerini okuyarak, "Dicle size nasıl sevdalıysa, biz de size karasevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi menfaat için, istismar için değil, Allah için seviyoruz. Biz sizi, yaratanın hakkı için seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlarken, kendilerinin her fırsatta bu kente misafiri olduklarını belirten Erdoğan, Batmanlılarla toplu açılış törenlerinde yapımı tamamlanan eserlerin sevincini paylaştıklarını, partisinin kongreleri vesilesiyle de buradaki dava arkadaşlarıyla dayanışmalarını güçlendirdiklerini söyledi.

Ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın meselelerini, Batmanlıların sıkıntılarını takip ettiklerini, ilgilendiklerini, çözüm yollarını aradıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bugün aynı zamanda sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik. Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim istedik. Batmanlı kardeşlerimizle ahdimizi ve kavlimizi yenileyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız hem kader ortağıyız hem de kalu beladan beri kardeşiz."

Batman'a daha 25 yaşında bir gençken, o zamanki partisinin gençlik kolları başkanı olarak geldiğini anlatan Erdoğan, o gelişinde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüğünü aktardı. Erdoğan, "Batman'ın kadınları evvelallah birilerini sandığa gömer. Öyle mi? Öyleyse durmak yok." dedi.

Selahaddin Eyyubi'nin, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunları olduklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasında duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz işte bunun için tam 21 yıldır ne diyoruz? 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' diyoruz."

"Bu vatanı beraber özgürleştirdik"

Bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşandığını dile getiren Erdoğan, gerektiğinde ezanı, bayrağı, istiklal ve istikbali korumak için yan yana mücadele edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale şehitliklerinde koyun koyuna yatanlar, bizim atalarımızdır. Milli mücadelede bu toprakları işgalcilere dar edenler, bizim ecdadımızdır. Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar, yeşertenler, bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP'si döneminde gadre uğrayanlar, zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar da yine bizim büyüklerimizdir. Aynı şekilde merhum Menderes'le ilk defa kendini insan yerine konmuş hissedenler de rahmetli Özal'la yeniden umutlananlar, ümitlerini diriltenler de merhum Erbakan Hoca'mızla yol yürüyenler de bizleriz, hepimiziz. Acısıyla, tatlısıyla, yanlışıyla, doğrusuyla, eksiği fazlasıyla asırlara sari bu hikayeyi biz sizinle beraber yazdık. Bu vatanı beraber özgürleştirdik." şeklinde konuştu.

14 Mayıs 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden de beraber kurtardıklarını anlatan Erdoğan, "27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta beraber acı çektik, mağdur olduk. 3 Kasım 2002'de 'Anadolu ihtilalini' beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği o karanlık gecede, ölüm kusan silahlara göğsümüzü beraber siper ettik. Milli iradenin teminatı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize beraber kazandırdık." diye konuştu.

AA