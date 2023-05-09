Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor."

 "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz."

"(Kamuda) Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü

 "(Kamudaki işçiler) Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz."

AA