Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel sistemde taşların yerinden oynadığı bu dönemi ülkemiz ve milletimiz adına fırsata çevirmekte kararlıyız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (İsveç'in NATO üyeliği) Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil, öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir. Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir diyerek konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (AP'nin Türkiye raporu) AB Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (Türkiye'nin AB'ye katılım süreci) Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz diye ekledi.

AA