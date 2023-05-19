İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hemşeri Dernekleri Buluşması” programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez.
Zaten birinci turda kazandık... Aman ha. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız."
Kurtulmuş: Hedef 50 artı 1'dir ama öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı'mız çok daha büyük oy farkıyla seçilecek
AA