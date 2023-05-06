KAYSERİ AA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesinde) 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken yıllarca bundan mahrum kaldık. Yüz milyarlarca doları yabancılara ödedik. Bu para milletimizin cebinde kalacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir." dedi.