İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Erdoğan, "İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz.' derse, bu iş biter." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz." diye konuştu.