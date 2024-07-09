Çankırı/Erzurum

Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede bir süredir devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi’ndeki derelerde taşkın meydana geldi.

Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.