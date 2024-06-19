Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Eurosatory Fuarı'na katılan Aral, açıklamalarda bulundu.

Grubunun Türkiye, İngiltere ve ABD'de fabrikalarının olduğunu anlatan Aral, bu fabrikalarda çeşitli kalibrelerde savunma sanayi ürünü ürettiklerini söyledi.

Aral, hafif silah üretimiyle alanındaki en büyük 5. firma, ayrıca 30x113, 20x110 gibi orta kalibre silah sistemlerini ve bunların uzaktan kumanda atış kontrol sistemlerini üreten dünyadaki yegane firmalardan biri olduklarını ve bu ürün gruplarında sadece ABD, İngiltere ve kendilerinin bulunduğunu bildirdi.

Top sistemlerini gelecek sene itibarıyla Türkiye'de de üretmeye başlayacaklarını kaydeden Aral, birçok önemli potansiyel projelerinin bulunduğunu, kara ve insansız deniz araçlarına, hava platformlarına entegre edilebilen sistemlere sahip olduklarını dile getirdi.

"Bizim yapmış olduğumuz üretimin yüzde 97'si ihracat. Dünya genelinde kendi ekosistemimizde 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyorsak bunun yaklaşık 200 milyon doları da Türkiye'den ihraç ediliyor. İhracatta, Türkiye'deki en büyük 10 şirket içerisindeyiz. Özel sektörden silah üreticisi olarak ilk 10’da yer alan tek firmayız. Alanımızda az öncede bahsettiğim gibi 5. en büyük firmayız. Tabii daha yolumuz var, daha yapacak çok iş var." ifadelerini kullanan Aral, hedeflerinin en tepeye ulaşmak olduğunu söyledi.

Aral, 2022'de İngiltere'deki fabrikanın bünyelerine katılmasıyla ürün portföyünde çok ciddi bir genişleme olduğunu ve bunların uzaktan kumandalı atış kontrol sistemlerini de İstanbul'daki tesislerinde geliştirip ürettiklerini aktardı.

Gelecek dönemde üretmekte oldukları kalibrelerin sayısının artacağını belirten Aral, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte daha büyük silahların da üretimini yapıyor olacağız. O yüzden tabii bizim önümüzde daha bir süreç var. Daha ağır, 6x6, 8x8 araçların üzerine de entegre edebileceğimiz silah sistemlerimizi ve kulelerimizi bünyemizde üretiyor olacağız."