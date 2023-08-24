Kentte 22 Ağustos'ta başlayan ve 48 saat dolmadan kontrol altına alınan yangın sürecinde tahliye edilen köylerde vatandaşların hayvanları ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yaralı hayvanların tedavileri ise devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Kaan Sezer, yangının başladığı andan itibaren hayvanları kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

Hayvanlarına kavuşan insanların mutluluk duyduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"3 ekip olarak vardiyalı şekilde gece gündüz çalıştık. Bütün köylere gitmeye çalıştık. 30'a yakın hayvanı kurtardık. Ördekleri, kedileri, köpekleri ve atları kurtardık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tahliyesine destek olduk. Teslim aldığımız hayvanların tedavilerini yaptık ve artık sahiplerine teslim ediyoruz."

Yangının en çok etkilediği yerlerden olan Yağcılar köyü sakinlerinden Hanife Yurdakul, ekiplere teşekkür etti.

Köpeklerinin yangından sağ salim kurtarıldığını anlatan Yurdakul, "Allah razı olsun. Köpeklerimiz geri geldi. Çok merak etmiştik. Yangında bakımevine götürdüler. 2 köpeğim, 2 kedim vardı. Kedilerim tedavide onlar sonra getirilecek. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. 'Pamuk' ve 'Huysuz' adlı köpeklerime kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

AA