Kızılkeçili köyü yakınlarında pazar günü saat 16.31'de başlayan yangına 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 52 saatte kontrol altına alınan yangından Kızılkeçili köyü çevresinde bulunan 8 köy etkilenirken tarım ve orman arazilerinin bulunduğu alan zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte köylerdeki hayat normale dönmeye başladı.

Alevlerin etkilediği bölgenin son durumu, Anadolu Ajansı ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.

Yangında boşaltılan köyler arasında yer alan Kemel köyü sakinleri de yaşadıkları anları afet olarak nitelendirdi.

"Devletimizden bize sahip çıkmasını bekliyoruz"

Köy sakinlerinden İsmail Mutlu, tarlalarındaki tüm mahsullerin yandığını söyledi.

Buğdaylardan yemlere, hayvanlardan barınaklara kadar bir çok alanın yangında zarar gördüğünü belirten Mutlu, "Eğer yangın tepeyi aşıp köye yaklaşsaydı şu an köy de kalmayacaktı. Damlarımız yandı, samanlarımız yandı. Biçilecek arazilerimiz yandı. Hiçbir şey kalmadı. Evlerimizde çok şükür bir şey yok ama zararımız büyük. Konu komşu şu an mağdur durumdayız. Devletimizin bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Ramazan Özbek ise hayvanlarının bulunduğu damın yandığını anlattı.

Damın yanına bulunan ceviz ağaçlarının bu yangından zarar gördüğünü ifade eden Özbek, "Çok korktuk hepimiz. Ama yapacak bir şey yok ki. Alevler birden bire yürüyordu. Sağa sola sıçrıyordu. Ateşin nereden geldiğini bilmiyorsun. Nereye kaçacaksın, kaçamıyorsun. Benim hayvanlarım vardı. Onları uzaklaştırdım. Dağa doğru yükseklere götürdüm. Kendi canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

Yangında ayçiçeği tarlasını kaybeden Kadir Yıldırım devletten destek beklediklerini ifade ederek "Zararımız büyük. Ayçiçeklerimiz gitmiş. Çok kötü durumdayız." diye konuştu.

Nihat Mutlu da yangını çıkaranların ya da sebep olanların bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Bu yangında hem köylünün hem de devletin büyük ekonomik zarar aldığını vurgulayan Mutlu, "Yangın çok büyüktü. Hepimizi etkiledi. Bizler kadar devletimiz de etkilendi. Bu hava araçlarının, kara araçlarının hareket etkisi kolay ve basit iş değil. İnşallah yangına sebep olanlar kimse bulunur. En ağır cezayı almalarını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Yangından etkilenenlerin tedavisi sürüyor

Yangında dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alınan 4 kişiden 1’i taburcu edildi. İki hastanın tedavisi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde, 1 hastanın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD yetkilileri de bölgedeki hasar tespit çalışmalarına başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Merkezi ekipleri ise yangından etkilenenlerin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

AA