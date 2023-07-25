Haber: Beyza Betül Cihan
Çanakkale Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kültürel etkinlik programında Çanakkale halkı açık hava sinemasında buluştu. İlk sinema gecesinde "Kim Bu Aile" filmi izlendi. Eşsiz deniz manzarası ile kültürel aktivitelerin olduğu program halkın beğenisini topladı.
Türk sinemasının öne çıktığı bu açık hava sinema etkinliklerinin devamında program şu şekilde;
Barış Akarsu Merhaba
26 Temmuz 2023 Çarşamba / Barış Kordonu – Barış Kafe
Saat: 21:00
Hüdaverdi – Pırtık
Tarih: 28 Temmuz 2023 Cuma
Yer: Özgürlük Parkı
Saat: 21:00