Haber: Beyza Betül Cihan

Çanakkale Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kültürel etkinlik programında Çanakkale halkı açık hava sinemasında buluştu. İlk sinema gecesinde "Kim Bu Aile" filmi izlendi. Eşsiz deniz manzarası ile kültürel aktivitelerin olduğu program halkın beğenisini topladı.

Türk sinemasının öne çıktığı bu açık hava sinema etkinliklerinin devamında program şu şekilde;

Barış Akarsu Merhaba

26 Temmuz 2023 Çarşamba / Barış Kordonu – Barış Kafe

Saat: 21:00

Hüdaverdi – Pırtık

Tarih: 28 Temmuz 2023 Cuma

Yer: Özgürlük Parkı

Saat: 21:00