Niğde

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'na park etti.

İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, müzenin 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Mobil müzenin 2020'de yola çıktığını ve şu anda dördüncü turunu yaptığını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Dört yıllık sürede 1 milyonun üzerinde ziyaretçi kabul ettik. 3 gün boyunca Niğde'de kalacak müzemiz, daha sonra Diyarbakır Kültür Sur Yolu Festivali kapsamında orada halkımızın ziyaretine açılacak. Müzemizin içindeki 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu özellikle gençlerimize, kardeşlerimize ve tüm halkımıza iletmek amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergilenmekte. Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı, Türk askeri, düşman askerleri, kara ve deniz savaşları, kahraman komutanlarımız ve dünden bugüne Çanakkale işlenmektedir. Tüm Niğde halkını bekliyoruz."

AA