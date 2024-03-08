Çanakkale

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Gemide protokol üyelerine Nusret'in 109 yıl önceki kahramanlığı video gösterimi ile anlatıldı.

Ardından şehitler anısına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından denize çelenk bırakıldı.

Geminin komutanı Üsteğmen Ersin Taşkın, törende, Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi'nin dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Bu zaferin kazanılmasında en büyük payın kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne ait olduğunu hatırlatan Taşkın, "Çanakkale Boğazı'nda ilk mayın hattının oluşturulduğu 4 Ağustos 1914 tarihinden 8 Mart 1915 sabahına kadar Boğaz'ı, yabancı savaş gemilerinin geçişine kapatmak maksadıyla Çanakkale Mayın Gurubu Komutanlığına bağlı Selanik, İntibah, Samsun ve Nusret mayın gemileri tarafından 377 mayından oluşan 10 mayın hattı tesis edilmiştir." dedi.

Üsteğmen Taşkın, Çanakkale Boğazı girişinde bulunan tabyaların bombardıman edildiği 3 Kasım 1914'ten itibaren İtilaf Donanması'nın Boğaz'daki keşif, bombardıman ve mayın tarama faaliyetlerinin personeli denizci olan Baykuş Bataryası'ndan gözlendiğini, bu gözlemler sonucunda düşman donanmasının manevra yapmak için Boğaz'ın en geniş yeri olan Erenköy koyuna yönelerek Boğaz'ı terk ettiğinin belirlendiğini anlattı.

Erenköy koyunda tesis edilecek bir mayın hattının düşman üzerinde sürpriz etkisi yaratacağının düşünüldüğünü aktaran Taşkın, şöyle konuştu:

"11'inci mayın hattının diğer 10 mayın hattından farklı olarak kıyıya paralel, gemilerin manevra hattına dik olarak oluşturulmasına karar verilmiş, bu hat için 26 mayının yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve Boğaz'ı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır."

Taşkın, Nusret Mayın Gemisi'nin 109 yıl önce bugün, güvertesinde bulunan 26 mayını aynı rota üzerinde, aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına döktüğünü bildirdi.

Alınan önlemler sayesinde Nusret'in, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlediğini aktaran Taşkın, şöyle devam etti:

"Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Rumeli Mecidiye Tabyası'nda bulunan Seyit Onbaşı'nın tek başına sırtlayarak namluya sürdüğü 215 okkalık mermi, İngilizlerin Ocean Zırhlısı'nın dümenin vurmuş ve bu durum düşman gemilerinin nizamını bozmuştur. Böylece 18 Mart 1915 günü kahraman Türk topçusunun da desteğiyle Nusret'in döşediği 11'inci mayın hattını oluşturan 26 mayına çarpan Bouvet, Irresistible ve Ocean Zırhlıları batarken, Inflexible, Safran ve Galoa ağır yaralanarak savaş dışı kalmıştır. 18 Mart 1915 günü İtilaf Donanması için bir hezimetken, Boğaz'ın kahraman savunucuları için önemli bir deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir."

Anma törenine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, lise ve üniversite öğrencileri ile akademisyenler katıldı.