Çanakkale

Dünyanın en eski yüzme yarışlarından biri olan Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçme yarışmasının 36'ncısı, Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa kıtasındaki Eceabat Sahili'nden saat 08.30'da başladı.

Bu yıl 17 ülkeden 1000'e yakın yüzücünün katıldığı ve Çanakkale Deniz Müzesi'nde sona eren yarışlar, 12 kategoride gerçekleştirildi.

Yüzme yarışına katılan eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, yarış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta bu etkinlikte yer almanın ayrı bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Güzel bir organizasyon. Yerli ve yabancı çok katılımcı var. Yabancı katılımcılar ile yaptığımız sohbette yarıştan sonra kalacaklarını söylediler. Bu, çok güzel bir şey. Çünkü biz Boğaz yarışından sonra bir hafta 10 gün tutabilirsek bu yüzücüleri ve ailelerini turizmimize de güzel bir katkı sağlamış oluruz." diye konuştu.

"Çanakkale bu dünyanın buluşma noktası, ortak noktamızdır"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 30 Ağustos'ta Eceabat'ta buluştuklarını, Eceabat'tan Çanakkale'ye, Avrupa'dan Asya'ya yüzerek geçeceklerini ifade etti.

Bu toprakları vatan yapan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Kaşdemir, "Ağustos ayı Türk milleti için zaferler ayıdır. Altın sayfalarımız ağustos ayında yazılmıştır. Anafartalar Zaferi, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı. Bu toprakların bizlere ebedi vatan yapıldığı bir gün. Aziz kahramanlarımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle anıyoruz. Bugün bu topraklarda onları düşünerek kulaç atacağız. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığını daha iyi anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Binlerce insanın bu etkinlikte bir araya geldiğini belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Harika bir atmosfer, harika bir boğaz, harika topraklar, harika coğrafya, muhteşem bir doğa inşallah sağlıkla sıhhatle karşıya ulaşıp yine bu topraklarda barışın, esenliğin, güvenliğin olduğunu bir kez daha bütün dünyaya ilan edeceğiz. Çanakkale bu dünyanın buluşma noktası, ortak noktamızdır. Yine dünya, Türkiye her zaman olduğu gibi Çanakkale'de buluştu."

Bu yıl Antalya'da düzenlenen yarışmada, Meis'ten Kaş'a 7 kilometrelik parkuru 3 saat 44 dakika 30 saniyede yüzerek dünya tarihine geçen down sendromlu paralimpik yüzme sporcusu 33 yaşındaki Hasan Gökhan Kotan da Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışına katıldı.

Yarışlara Ankara'dan katılan Kotan, "Yarış güzeldi. İlk kez geçiyorum. Çanakkale Boğazı'nda Zafer Bayramı ve şehitler için yüzdüm. Mutluyum." dedi.

Yarışmada dereceye girenler açıklandı

Genel klasman erkeklerde 48 dakika 48 saniyeyle Mertcan Yıldırım birinci, 49 dakika 1 saniyeyle Emir Alp Maltepe ikinci, 49 dakika 13 saniyeyle Batuhan Sağın üçüncü, genel klasman kadınlarda 48 dakika 44 saniyeyle Cery Edwards birinci, 51 dakika 24 saniyeyle Çiğdem Topaloğlu ikinci, 52 dakika 6 saniyeyle Ezgi Candan üçüncü oldu.

Paralimpik klasmanında 1 saat 4 dakika 25 saniyeyle Recep Tula birinciliği, 1 saat 6 dakika 43 saniyeyle İsmet Ayık ikinciliği, 1 saat 26 dakika 47 saniyeyle Hasan Gökhan Kotan üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

AA