KOCAELİ AA- Pelitli mevkisinde 2 dönüm alana kurulan merkez, geçen yıl haziran ayında faaliyete geçti.

Bünyesinde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun parkı bulunan merkezde tedavi edilen sahipsiz hayvanlar, rehabilitasyon sürecinin ardından ya doğal ortamına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.

4 veteriner hekim ve 22 personelin görev yaptığı merkezde, bir yılda yaklaşık 9 bin sahipsiz hayvana sağlık hizmeti verildi, 148'i yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Ayrıca merkezde öğrencilere yönelik de zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalıklar, hijyen ve veterinerlik mesleğiyle ilgili yıl boyunca eğitimler düzenleniyor.

Sahipsiz hayvanlara 7/24 esasına göre hizmet veriliyor

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Zahit Sarı, acil durum müdahale araçları da bulunan tam donanımlı merkezde sahipsiz hayvanlara 7/24 esasına göre sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Sarı, tedavi ettikleri hayvanları tamamen iyileşinceye kadar merkezde misafir ettiklerini, ardından ya doğal ortamlarına bıraktıklarını ya da sahiplendirdiklerini anlatarak, "Ayrıca 4 sokak hayvanları refah mobil aracımız var. Bu araçlar sokakta kısırlaştırma yaşına gelmiş hayvanlarımızı alır, merkezimize getirir. Bu hayvanların işaretlemesi yapılır ve çip takılır. Daha sonra kuduz aşısı, iç ve dış parazit tedavileri yapılır, ardından buradaki bakımı bittikten sonra geldiği bölgeye geri götürülür." diye konuştu.

İnsanların hayvan sahiplenmesini de teşvik etmeye çalıştıklarını belirten Sarı, şartların sağlanması durumunda can dostları yeni yuvalarına uğurladıklarını kaydetti.

Sarı, merkezde çalışanların özveriyle görev yaptığını dile getirerek, "Sokakta yardıma muhtaç hayvan sayısı çok fazla. Ekiplerimizin onları sağlıklarına kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor." dedi.

Hayvanların hayatlarına dokunabilmenin önemine değinen Sarı, bunu yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sarı, hayvan sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk gerektiğine de işaret ederek, hayvanseverlerden bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.