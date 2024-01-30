Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı bugün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın vekilliği resmen düşürülmüş oldu. Bununla birlikte TİP'in milletvekili sayısı da 3'e düştü.

Kararın okunmasının ardından TİP, DEM Parti ve CHP milletvekilleri pankartlarla başkanlık kürsüsünü işgal etti.

Bunun üzerine birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, protestolar nedeniyle çalışmalara devam edilemeyeceği gerekçesiyle birleşimi kapattı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın okutulduğu TBMM oturumunda yaptığı konuşmada, “Sadece usülsüz değil, kanunsuz bir işlem yapılıyor. Anayasa’yı ayaklar altına alınan bir darbe girişiminin tamamlanmasını izliyoruz” dedi.