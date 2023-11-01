Bir otomobil satın aldınız, vergilerini ödediniz, trafik sigortasını, kaskosunu yaptırdınız ve periyodik bakımlarını gerçekleştirdiniz... Şimdi hem onu hem de kendinizi şımartma zamanı, değil mi? Siz de aracınızı daha güzel bir görünüme kavuşturmak için farklı yöntemler arıyorsanız, karşınıza çıkan yöntemlerden bir tanesi de cam filmi taktırmak olabilir. Özellikle ikinci el bir araç satın aldıysanız ve camlardaki kusurları örtmek için bir metot arıyorsanız, cam filmi çekme başvurabileceğiniz yollardan bir tanesi olabilir. Ancak cam filmi uygulamaları, ülkemizde güvenlik ve şeffaflık açısından belli başlı yasal düzenlemelere tabidir, bu yüzden de bu tarz bir uygulamaya başvurmadan önce cam filmi yasak mı bilmek ve ona göre hareket etmek gerekir.

Cam filmi nedir?

Özellikle yeni otomobillerde sıklıkla karşılaşılan cam filmi uygulaması, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının engellenmesi ve camlarda koruma sağlanması için otomobil üreticilerinin artık standart olarak tercih ettiği bir uygulama haline gelmiştir. İşlenmiş güvenlikli ya da kaplanmış cam filmi uygulamaları, bir aracın camlarının iç yüzeyine ince bir film uygulama yöntemiyle gerçekleşir. Söz konusu araba cam filmi çeşitleri ve araba cam filmi numaraları olduğu zaman farklı malzeme ve tonlarda pek çok cam filmi ile karşılaşmak mümkündür. Sıfır araç satın aldığınızda halihazırda belirli bir tonda cam filminin standart olarak geldiğini görebileceğiniz gibi, aldığınız ikinci el bir araca, eğer yoksa, kendiniz de cam filmi taktırabilirsiniz. Cam filminin tonu koyulaştıkça ışık iletim yüzdesi düşer ve aracın içine daha az güneş ışını gelerek koltuk döşemelerinden görüşe kadar pek çok farklı alanda koruma sağlar. Bununla birlikte doğru ve yasal düzenlemelere uygun tonda bir cam filmi numarası seçmek de çok önemlidir; aksi takdirde sürücü cam filmi cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Cam filmi kullanımına dair yasal düzenlemeler nelerdir?

Eğer siz de cam filmi takmak istiyorsanız ancak bu konudaki yasal düzenlemelere hâkim değilseniz, doğru yerdesiniz. Cam filmi uygulamalarına dair her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bazı standart yasal düzenlemeler yer almaktadır. Işık geçirgenliği yüzde 70'in üzerinde olan, yani ışığı yüzde 70'ten fazla geçiren cam filmleri kullanımı ülkemizde yasal olarak kabul edilir. Bu cam filmleri 1 numara ve 2 numara olmak üzere 2 farklı tonda gelir. Cam filmi 3 numara olduğunda artık belirlenen yasal sınır olan yüzde 70'in altında kabul edildiği için yasal değildir, bu nedenle de 3 numara cam filmi yasak mı sorusuna evet cevabını vermek mümkündür. Hem 1 numara cam filmi hem 2 numara cam filmi uygulamasında, ton farklı olsa da dışarıdan arabanın içerisini görmek mümkündür. Işık geçirgenliği yüzde 70'ten az olan tüm cam filmleri, piyasada satılıyor ve uygulaması yapılıyor olsa da ülkemizde kullanımı yasaktır. Bununla birlikte numarası her ne olursa olsun ön cama herhangi bir cam fili taktırmak da yasaktır, yani ön cama 0.5 cam filmi yasak mı diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı da evet olacaktır.

Cam filmi kullanmanın avantajları nelerdir?

Yasal düzenlemeler çerçevesinde aracınıza cam filmi taktırdığınız zaman beraberinde pek çok avantaja da sahip olursunuz. Zararlı güneş ışınlarının arabanın içerisine girmesini önlemekten sıcak günlerde aracın içinin serin tutulmasına kadar pek çok avantaj sağlayan cam filmi uygulamalarının genel faydalarını şu şekilde listelemek mümkündür:

· Araç içi mahremiyet sağlar: Cam filmi bulunan arabalarda aile bireyleri kendini daha rahat hisseder.

· Güneşin zararlı ışınlarından sizi ve arabanızı koruma altına alır: Cam filmi uygulamalarının elbette en bariz avantajı, aracın içerisine gelen zararlı ultraviyole ışınlara karşı koruma sağlamasıdır. Bu sayede açık otoparkta bıraktığınız aracınız daha serin kalır, güneşten gelebilecek hasara karşı koltuk döşemelerinizi de korumuş olursunuz. Ön konsoldaki plastik aksam, vites kolu ve direksiyon simidi de cam filmi sayesinde güneşten korunabilecek diğer parçalar arasında.

· Aracın tüm iç donanımını koruyarak kullanım ömrünü arttırır: Koltuk döşemelerinin renginin çabuk solmasını engellemek ve aracın tüm plastik iç aksamlarının hasar almasının önüne geçmek için 1 numara ya da 2 numara cam filmi uygulaması oldukça avantajlıdır.

· Araçta cam patlaması riskini engeller: Güvenlik önlemi açısından da avantaj sunan cam filmi uygulaması, aracınızın camının herhangi bir sebepten ötürü patlamasının ya da kırılmasının önüne geçerek sizi ve aile bireylerinizi yaralanmalara karşı koruyabilir.

· Klima kullanımını minimize eder: Yaz aylarında sürücüler, araçlarına taktırdıkları cam filmi sayesinde klima kullanımı konusunda çok daha rahat olurlar. Cam filmi, otomobil içine dışarıdan güneş ışınlarının gelmesini belirli bir oranda engellediği için araç çok fazla ısıya maruz kalmaz, bu da yaz aylarında içeriyi daha serin tutarak klima kullanımınızı azaltır. Böylelikle hem klima kullanarak kendinizi ve sevdiklerinizi daha az hastalığa maruz bırakmış olursunuz hem de yakıt tüketimi konusunda maliyet tasarrufu sağlarsınız.