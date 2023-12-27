Peki CallHealer nedir ?

Sağlık turizm sektörü, uluslararası hastalar ve sağlık kurumları arasındaki etkileşimi kolaylaştıran CallHealer isimli yeni bir platform ile tanışıyor. CallHealer, sağlık turizminin en kolay halini sunmak üzere tasarlanmış bir yapı olarak öne çıkıyor.

CallHealer, hasta ve sağlık kurumları arasındaki organizasyonu sağlayarak, sağlık turizmi sürecini A’dan Z’ye tek bir yerden yönetiyor. Bu platform, bir aracı kurum olmadan doğrudan hasta ve sağlık kurumu arasındaki etkileşimi kolaylaştırıyor, tedavi sürecini en konforlu hale getiriyor.

CallHealer'ın Amaçları:

Platform, uluslararası alanda sağlık hizmeti sunan termal oteller, poliklinikler ve klinikler ile sağlık hizmeti almak isteyen farklı ülke vatandaşlarını bir araya getiriyor. CallHealer atmosferinde, hem sağlık kurumu hem de hastalar için tüm süreç yönetiliyor.

Neden CallHealer’a Katılmalısınız?

CallHealer, tedavi amacıyla Türkiye'yi tercih eden turistler ile sağlık kurumlarını en kolay, hızlı ve güvenli şekilde buluşturuyor. Hasta veya danışanın Türkiye'ye geldiği andan itibaren karşılama, ulaşım ve konaklama gibi detaylar CallHealer sistemi tarafından organize ediliyor. Bu sayede sağlık kurumu, tedavi sürecinde aktif olarak rol alırken, hasta ise konforlu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

CallHealer, sağlık turizmindeki yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor ve sektördeki etkileşimi daha şeffaf ve verimli bir hale getiriyor. Bu platform, uluslararası hastaların Türkiye'deki sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, sağlık turizminde çığır açan bir çözüm sunuyor.