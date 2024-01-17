Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Turu atladığımız için çok mutluyuz. Amacımız kupada gidebildiğimiz kadar gidebilmek, finale uzanmak. Bu takım geçen sene kupada final oynadı. Başakşehir kurulduğundan bu yana 10 yılda 8 kere Avrupa’ya gitmiş, kupa bunun için en kolay yollardan biri. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Rotasyon yapıp, iyi oynayarak sonuçlar almak bizim için çok önemli. 22 tane oynamaya hazır oyuncum var. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde final gibi bir Karagümrük lig maçı var. Oraya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Atan, ilk kez Başakşehir forması giyen yeni transferleri Josef de Souza'nın durumu hakkında ise, "Josef en son maçını ağustos sonu oynadı. Ondan sonra ameliyat geçirdi ve takım antrenmanı yapmadı. Süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Çok genç bir oyuncu değil hemen yüklenemiyoruz. İyi iletişimiz var, çok iyi niyetli. Bazı bölümlerde fiziksel bazı bölümlerde taktiksel antrenmanlara katılıyor. Sanırım 15-20 gün içinde kapasitesini yüzde 70-80’e çıkarmış bir Josef izleyebiliriz. Yavaş yavaş, süre vererek onu hazırlamaya çalışacağız. En az 15 güne daha ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Transfer planları hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Bir orta saha ve kanat oyuncusuyla ilgili isteğimiz var. Olursa sol bek konusunda alternatif oluşturabiliriz. Olmazsa yapacak bir şey yok ama olursa bir sol bek, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Eden Karzev sosyal medya hesabından paylaşım yaparken dikkatli olmalı"

Atan, "Sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan İsrailli futbolcu Eden Karzev ile son zamanlarda konuştunuz mu ve gelecekte Başakşehir'de oynamasını bekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Var olan gelişmelerin ardından kendisiyle konuşmadım. Bildiğim kadarıyla başkanımız ve yönetim kurulumuz oyuncuyla yaşanan sorunu çözmeye çalışıyorlar. Kulübümüzü ve futbolcuyu düşünmemiz lazım. Hassas bir durum. Yaptıklarımız ve yapmadıklarımız hususunda dikkatli olmamız lazım ve bu sorunu çözmeliyiz. Karzev ile konuşmadım. Ama onun da üzgün olduğunu biliyorum. Hassas bir konu. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bütün futbolculara sosyal medya hesabından bu tür paylaşımlar yapmamalarını söylemiştik. Ama o bir paylaşımda bulundu."

"Ben savaşa karşıyım, sivillerin çocukların masum insanların öldürülmesine karşıyım. Umarım yakında sona erer ve tüm dünya barış içinde yaşar." diyen Atan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece kendimizi düşünmememiz lazım ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparken gerçekleri de görmeliyiz. Karzev sosyal medya hesabından paylaşım yaparken dikkatli olmalı. Kendi ülkesini, ailesini düşünüyor olmasına saygı duyuyorum ama nerede yaşadığını, nerede oynadığını bilmesi ve saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Karzev'e kırgın değilim ama hepimiz yaptıklarımız konusunda dikkatli olmalıyız."