Atan, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi planladığımız, ilk gole kadar rakibe pozisyon vermediğimiz, iyi giden maçta basit bir gol yedik. Bence 25 dakika planımız harika işledi. Stoperimizin zamanlama hatası, bekimizin Barış Alper ile mücadelesinde geride kalmasıyla 1-0 geri düştük. Üzerine ikinci golü yedik. Bu bizi bozdu. İkinci yarıda oyuncularım iyi reaksiyon verdi. Topa sahip olmaya devam ettik. Burada Bayern Münih, Manchester United veya Fenerbahçe fark etmeksizin Galatasaray çok baskılı oynuyor. Bu takıma karşı topu yeterince talep edip aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda keskin hücumlar yapabilsek, üçüncü bölgede daha kararlı olabilseydik bulacağımız bir gol maçı bize getirebilecekti. Oyunu çevirmek için bir gole ihtiyacımız vardı ama onu bulamadık. Oyuncularıma, planımıza sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum."

Son dönemde sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olduklarını hatırlatan Atan, "Gelişimimizi çok iyi görüyorum. Bizde daha fazlası var. Amacımız, her maçta kendi oyunumuzu sergileyip puan veya puanlar almak. Avrupa hedefimize çok yaklaştık. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Galatasaray'a da bundan sonra maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Torreira'yı tebrik etmek istedim"

Çağdaş Atan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı performansından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Oyundan çıktığı anda yanına gittiği Torreira ile yaşadığı diyaloğunun sorulması üzerine Atan, "Kendisine 'Başakşehir'e gelir misin?' diye sordum." diyerek espri yaptı.

Uruguaylı futbolcuyu tebrik ettiğini aktaran genç teknik adam, "Torreira'yı tebrik etmek istedim. İçimden gelen anlık bir durumdu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Stoperlerimizden düşen topları inanılmaz iyi temizledi. Baskılara iyi geliyor. Toplu ve topsuz oyunda tartışmasız iyi bir oyuncu. Bugün de görevini eksiksiz yaptı." şeklinde görüş belirtti.

"Şampiyonluk yarışı ilgilendiğim bir durum değil"

Çağdaş Atan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

İki takıma karşı maçlarını tamamladıklarını aktaran Atan, "Onların mücadelesi kendilerini ilgilendiriyor. İlgilendiğim bir durum değil. Tabii ki maçları izliyoruz, kimin kazanıp kaybettiğini takip ediyorum ama tamamen kendi işimize odaklandık. Son 18 sezonda 8 kez Avrupa'ya gitmiş Başakşehir'i aldığımız yerden yeniden Avrupa'ya taşırsak farklı bir hikaye yazacağız. Zirve yarışında iki takıma da başarılar diliyorum. Çok güçlüler. Biz, bu güç farkını nasıl kapatacağımızın peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başakşehir'i Avrupa'ya götürmeyi hedefliyoruz"

Çağdaş Atan, sıkışık fikstürde takımların eşit dinlenme süresi bulması gerektiğini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Atakaş Hatayspor ile 120 dakikalık maç yaptıklarını hatırlatan 43 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Kupa bizim için çok önemli. Ligde de Avrupa sıralamasının 4 puan gerisindeyiz. Maçımızı çarşamba günü oynadık. 120 dakikalık zorlu bir maçın üç gün sonrasında, 72 saat dolmadan yeniden maça çıktık. Kupanın formatı değişebilir. İki ayaklı değilse 90 dakikanın sonunda penaltılara gidebilirdi. Bugün belki Galatasaray'a karşı 4 oyuncumuz dinlenmiş olsa çok daha iyi performans sergileyebilirdik. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Dört büyük takımın olduğu yerde final oynamak veya kupayı kazanmak çok zor ama bunu istiyoruz. Süper Lig'de de ilk 5'e girip, çok gerilerde aldığımız Başakşehir'i Avrupa'ya götürmeyi hedefliyoruz."

"Emirhan'ı tekrar Türk futboluna kazandırabileceğimizi düşünüyorum"

Başakşehir Teknik Direktörü Atan, Emirhan İlkhan'ı yeniden Türk futboluna kazandıracağına inandığını söyledi.

Emirhan'ı her mevkide oynattığını anlatan Atan, "Emirhan, Türk futbolu için değerli ve önemli bir oyuncu. Bulunduğu yerin değerini bilen, buna sahip çıkan ve dört kolla sarılan bir futbolcu. Zeki ve algısı çok yüksek. Bizde kalmasının onun kariyeri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O da bizimle çalışmanın ne kadar geliştirdiğinin farkında. Henüz 19 yaşında. Fiziksel olarak hiçbir eksikliği yok. Sadece oyunu daha fazla öğrenmeye ihtiyacı var. Geçen sezon Torino ve Sampdoria'da aradığı şansı bulamadı. Beşiktaş'tan oynamadan İtalya'ya gitti. Bana göre erken ve yanlış bir tercihti. Kariyerini beraber iyi planlayabilirsek onu tekrar Türk futboluna kazandırabileceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.