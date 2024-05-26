Ligin 13. haftasında sondan 4'üncü sırada yer aldıklarını, bugün ligi en yakın rakiplerinin 5 puan önünde 4'üncü sırada tamamladıklarını aktaran Atan, şunları dile getirdi:

"Belki sezon boyunca olduğu gibi çok konuşulmayacak oyuncularım ve kulübüm. Olimpik Lyon aynı başarıyı gösterdi belki de bizden daha çok değer gördü bir Avrupa takımı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Öncelikle kendi ekibime, malzeme ekibine, sağlık ekibine, restorandakilere ve diğer görevli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra oyuncularıma, yönetim kuruluma ve başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş maçından sonra dizlerimizin üzerine çökmüştük. Oradan bir el uzandı ve bizi yukarıya doğru çekti. Tekrar dik durmamızı sağladı. Başkanım ve yönetim kurulunun yapmış olduğu desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Zaten o günden sonra çok yüksek galibiyet oranınlı, puan ortalamalı bir sezon geçirdik. "

Atan, Konferans Ligi'nde eleme maçlarına çok ciddi bir şekilde hazırlanmak istediklerini belirterek, "Hedeflerimiz seneye de devam edecek. Rekabetçi bir takım, daha genç, daha dinamik bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunu bu yaz döneminde büyük bir ölçüde başarabiliriz." diye konuştu.