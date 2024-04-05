Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, "Maçın sonuna doğru kaybedersek çok üzüleceğimi düşünmeye başlamıştım, beraberliğe sevinmediğimizi söylemek isterim. Bu maçı kendi hedeflerimiz anlamında kazanmamız gerekiyordu. Geldiğimiz nokta ile başladığımız nokta arasındaki farkı bugün taçlandırabilirdik. Yedi final maçı var, ligin ilk 5'ine, ilk 4'üne konumlanıp Başakşehir'in genlerinde olan Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş karşısında daha fazla topa sahip olacaklarını bildiğini söyleyen ve bu yönde hazırlık yaptıklarının altını çizen Atan, şöyle konuştu:

"Her taktik antrenmanda sadece rakip yarı alanı kullanarak antrenman yapmaya çalıştık ama bu kadar derinde savunmayı beklemiyorduk. Rakibimize büyük saygı ile konuşmalarıma devam ediyorum, golü yediğimiz 16. dakikaya kadar Beşiktaş'ın bize yarı sahamızda pas organizasyonuna girdiğini hatırlamıyorum. İlk 15 dakika maça çok iyi başladık. Rakibin ceza sahasına girişler yaptık. Daha sonra duran toptan gol yedik. Beşiktaş sadece 1-0'dan sonra değil öncesinde de bizi karşılamaya devam etti. Topun hızının yavaş kaldığını söyleyebilirim ama topu hızlandırmak için rakibin bir atak yapması gerekiyor ki bağlantı oyunlarıyla kırıp rakibin arkasında buluşmamız gerekiyordu, bunu istiyorduk ama rakip hiç üzerimize gelmeyip alanları iyi kapatınca blok aralarında topla buluşmamızı engelledi.

İkinci yarı oyunu tekrar domine etmeye çalıştık, maçı sonuna kadar istedik. Yüzde 71 topa sahip olarak maçı bitirdik, yüzde 90'lara varan pas isabeti bizim için önemli. Topa sahip olma oyununda oyunu domine edebilme yeteneğimiz Abdullah hoca zamanında gelen Okan hoca ile devam eden oyun tarzına Başakşehir yavaş yavaş kavuşuyor. Üçüncü bölgede daha kararlı hücumlar, daha kısa sürede topu kazanmaların süresini arttırmamız gerekiyor."

Çağdaş Atan, beraberlik golünü atan Emirhan İlkhan hakkında "Emirhan'ın golden sonra sevinmemesini anlayabiliyorum. Emirhan benim içimde biraz yara, dün de biraz konuştuk. Emirhan maalesef bizde kiralık ama satın alma opsiyonumuz yok. O şartları Torino Kulübü koymak istememiş. Emirhan gibi bir oyuncunun altyapımızdan çıktığını düşündüğümüz anda bizim onun için biçeceğimiz değer 10-15 milyon olur diye düşünüyorum. Onun bizim oyuncumuz olmaması adına çok üzgünüm. Geleceği çok parlak bir oyuncu. Kalan 8 maçta maksimum kullanacağımı söyledim.

Gelecek sezon onsuz planlarımızı yapmak zorundayız. Üst düzey bir oyuncu olacak, hala öğrenmeye açık onun için çok ümitliyim. Türk Milli Takımı adına çok önemli oyuncu olacağını düşünüyorum. Çok farklı pozisyonlarda oynayabilir, çok özellikli, Allah yolunu açık etsin. Onunla çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Atan, "Fenerbahçe ve Galatasaray ile maçımız bitti derken rahatlamış haldeydiniz. Başakşehir gelecek sezon şampiyonluğu zorlayabilir mi?" sorusunu ise "Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçımız bitti oh derken, zorluk seviyesinden ziyade o maçları oynadıktan sonraki kaos ortamı bizi çok yoruyor ve üzüyor. Ortamı siz biliyorsunuz, biraz sağduyulu kalmak gerekiyor, oyunun içinde kalalım, hakemleri de oyuncuları da rahat bırakalım. Güzel oyun izletmeye çalışalım. Başakşehir olarak amacımız en kötü ilk 4'te olabilmek, buraya geldiğimizde puansız halde aldığımızda başkanın bana sözü ilk 4-5 demişti. Şu an 4. ile aramızda 4 puan fark var. Bugün bunu 1 puana indiremediğimiz için üzgünüz.

Önümüzde 7 final maçı var, o maçları kazandığımızda Avrupa'ya gidebileceğimizi, 4. veya 5. bitirebileceğimizi düşünüyoruz. İlk 4 bizim net hedefimiz, orada olmalıyız ama 2'ncilik şampiyonluk yarışı bizim de hayal ettiğimiz, istediğimiz bir durum. Bu tabii bütçelerle alakalı bir durum. Galatasaray ve Fenerbahçe 250 milyon avroluk kadrolarla mücadele ederken bizim bütçemiz 30-35 milyon avro civarında. Biz aradaki farkı oyunla kapatmaya çalışıyoruz." şeklinde yanıtladı.