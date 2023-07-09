İSTANBUL - İstanbul Vakfı’nın, Dr. Dilek İmamoğlu’nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında burs sağladığı 64 öğrenci, okullarından mezun oldu. Yeni mezunlar hediyelerini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. İmamoğlu’nun elinden aldı. Cendere Sanat Merkezi yerleşkesindeki 392 yıllık ‘Cendere Doğu Çınarı’nın altında düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Başkan İmamoğlu, “Eğitim, belki de toplumumuzun en önemli konusu. Eğer eğitimi çözemezsek, eğitimle ilgili problemlerimizi aşamazsak, eğitimde dünyanın en üst seviyesine erişemezsek; ülke olarak, millet olarak, kuracağımız hayallerimizin her birisi suya düşer. İnşallah İstanbul'un artan sayıda kadın yöneticileri, kadın belediye başkanları, kadın meclis üyeleri sizlerin de arasından çıkacak” dedi. “Benim de bir hayalim var” diyen Dr. Dilek İmamoğlu ise duygularını, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalktığı, tüm çocukların eşit şartlarda eğitim aldığı, her alanda kadınların ve erkeklerin aynı fırsatlara sahip olduğu bir toplumda yaşamayı hayal ediyorum. Bu hayali paylaşan benim gibi pek çok kadın olduğunu da çok iyi biliyorum” sözleriyle dile getirdi. Şu anda 1500 olan bursiyer sayısını, önümüzdeki yıl için iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Dr. İmamoğlu, “Hedefimiz, 3000 sayısına ulaşmak” bilgisini paylaştı.

392 yaşındaki çınar altındaki sohbet

Sarıyer Ayazağa’daki Cendere Sanat Merkezi yerleşkesi içinde bulunan 392 yıllık tarihi anıt niteliğindeki “Cendere Doğu Çınarı”nın altında düzenlenen tören; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu çifti, mezunlarla tek tek tanışıp, sohbet etti.

Öğrencilerle bol bol özçekim yapan İmamoğlu çifti, törende birer konuşma yaptı. Etkinliğin düzenlendiği Cendere Sanat Merkezi’nin, geçmişte İSKİ'ye hizmet eden bir pompa merkezi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “İlk geldiğimizde burası, kısmen kötü durumda, yeşil alanları kullanılmaz bir haldeydi. Asırlarca yaşamış bir çınarın altında, muhteşem bir sanat eseri gibi, doğanın, Yaradan’ın bize hediye ettiği bu güzelliğin altında çok güzel hanımefendilerle bir arada olmaktan ve onların güzel geleceklerinin başka bir bölümüne adım atma arifesinde onları buradan selamlamanın keyfini yaşıyorum” dedi.

“Eğitim, toplumumuzun en önemli konusu”

Projede emeği geçen vakıf yöneticilerine ve eşi Dr. Dilek İmamoğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan İmamoğlu, “Eğitim, belki de toplumumuzun en önemli konusu. Eğer eğitimi çözemezsek, eğitimle ilgili problemlerimizi aşamazsak, eğitimde dünyanın en üst seviyesine erişemezsek; ülke olarak, millet olarak, kuracağımız hayallerimizin her birisi suya düşer” diye konuştu. Bu kapsamda eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Fırsat eşitliğindeki sorun, sadece cinsiyet eşitsizliği değil. Bu topluma baktığımızda; eğitim, memleketin her köşesinde aynı imkanlara sahip olunan bir süreçte verilemiyor. Ama İstanbul'da ama Türkiye'nin farklı coğrafyalarında, ne yazık ki semtten semte, ilçeden ilçeye ya da şehirden şehre arada uçurumlar var. Hele hele özel eğitim kurumlarıyla, devlet kurumları arasındaki bazı mesafelere baktığımızda, bu çok acı bir biçimde önümüze seriliyor” ifadelerini kullandı.

“Hayallerini küçültmeyin”

Genç mezunlara, “Hayallerini küçültmeyin” tavsiyesinde bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sizler, hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz anda, aslında gelecek nesillerin de hayal kurmalarına fırsat sağlamış olacaksınız. O bakımdan ‘Büyüt Hayallerini Projesi’ önemli bir adımdır. Gerçekten uzun yıllar uykuya dalmış ve faydalanılmamış bir vakıfken, böylesi kıymetli, maneviyatı çok güçlü bir projeyle tekrar hayatına başlaması bizim için çok değerli olmuştur. Ben hem Dilek'in öncülüğünde bu süreci gerçekleştiren İstanbul Vakfı’nın emek ortaya koyan kıymetli yönetici ve çalışanlarına ve Dilek'in de söylediği gibi, bu sürecin gerçek başarısına ulaşması anlamında katkı sunan bütün bağışçılarına hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah seneye 3000 öğrencisi olur. Daha sonraki seneler daha yukarılara tırmanır. Biz, başladığımız andan bugüne, 75.000 öğrencimize de belediyemiz bünyesinde burs imkanı sağlıyoruz. Bütün bunlara baktığınızda, bunların göreve başladığımızda olmamış olması, aslında istediğinizde başarabiliyor olmamız, bence önemli bir şey. Yani siz, eğer devletin kasasını, milletin parasını doğru yönlendirirseniz, gerçekten maneviyatı çok yüksek hizmetlerle buluşturabiliyorsunuz. Ben hem kreşlerimizi hem öğrenci yurtlarımızı ve de bu burs hizmetimizi ayrı bir yere koyuyor ve çok önemsiyorum.”

“NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNUZU HATIRLAYIN”

Mezunlara, genç kadınlar olarak hayatta karşılarına farklı alanlarda eşitsizlikler çıkacağı uyarısında bulunan Dr. İmamoğlu, “İşte o zaman bugünü, burada şu anda yanınızda olanları hatırlayın. Size her zaman destek olacak insanları, sizin gibi hayallerine ulaşmak için gayret gösteren kız kardeşlerinizi ve ablalarınızı düşünün. Ne kadar güçlü olduğunuzu ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlayın. O zaman çok daha iyi hissedeceksiniz. Hiç şüphem yok ki hedeflerinize çok daha büyük bir inançla ilerleyecek ve hedeflerinize ulaşacaksınız” şeklinde konuştu. “Benim de bir hayalim var” diyen Dr. İmamoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalktığı, tüm çocukların eşit şartlarda eğitim aldığı, her alanda kadınların ve erkeklerin aynı fırsatlara sahip olduğu bir toplumda yaşamayı hayal ediyorum. Bu hayali paylaşan benim gibi pek çok kadın olduğunu da çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz, 3000 sayısına ulaşmak”

Şu anda 1500 olan bursiyer sayısını, önümüzdeki yıl için iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Dr. İmamoğlu, “Hedefimiz, 3000 sayısına ulaşmak. Bu yıl 1500 öğrencimize burs verdiğimizi söylemiştim. Ama 500’ü, üzülerek ifade ediyorum ki, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen kız öğrencilerimiz. Onlara ve tüm depremzede kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. Yaralarımızı beraberce saracağımıza inanıyorum. Buna inancım sonsuz” diye konuştu. Proje kapsamında sadece burs vermediklerinin altını çizen Dr. İmamoğlu, “Kültür A.Ş. iş birliğiyle bursiyerlerimize, İstanbul'un kültür-sanat alanlarında çalışma olanağı da sağlıyoruz. 700 kızımız bu imkanlardan bugün faydalanabiliyor. Sizlerden daha çok mutlu oluyorum bu rakamların arttığını duyunca. ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’, ‘Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın’, ‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’ ve ‘Büyük Hayallerini Kısa Film Yarışması’ gibi etkinliklerle de gençlere yeni alanlar açıyoruz. Geçtiğimiz yıl 30 bursiyerimizi mezun etmiştik. Bu yıl ise bu sayı, 64’e ulaştı” bilgilerini paylaştı.

Konuşmaların ardından yeni mezun bursiyerler, mezuniyet hediyelerini İmamoğlu çiftinin elinden aldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

HABER: MERVE ELÇİ