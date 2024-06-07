Çocuklar ve aileleri için muhteşem bir deneyim vaat eden bu film, Eğitim öğretim yılının son günü öğrencilerinin karne heyecanına ortak oluyor.

Film, okulların kapanmasıyla birlikte çocukların karne heyecanı sarılmışken, onları tatlı bir ödülle buluşturuyor. Sıradışı karakterlerle dolu olan ve heyecan verici bir maceraya sürükleyen "Sihirli Ormana Yolculuk", çocukların hayal gücünü ve merakını en üst seviyeye çıkarmak için gün sayıyor.

Bu eğlenceli ve neşeli filmi, hayata geçirmek için sadece bir sinema deneyimi sunacak, aynı zamanda arkadaşlık, cesaret ve maceranın değerini vurgulayarak muhteşem bir mesaj iletecek.

"Sihirli Ormana Yolculuk", çocuklarını ve ailelerini fantastik bir dünyaya davet ediyor. Bu yaz, muhteşem bir maceraya hazır olun ve sihirli ormanın kapıları çocuklar için açılıyor.

Yönetmen Şiar Zaim

Senaryo Şiar Zaim

Uygulayıcı yapımcı Taner Günay

Yapımcı Asuman Zaim

Sanat Yönetmeni Serap Çetintürk

Görüntü Yönetmeni Sercan Üçtepe

Kurgu Yakup Baysal

Renk Oktay Arabacı

Genel koordinatör Mesut Yılmaz

Ses tasarım Zafer günen

Nihat Demirel

Birgül Akyar Demirel

Alper Kemal Alp

Nisa Yılmaz

Ceyhun Baş

Ceylin Söğüt

Yasin Yusuf avcı

Ebral Kayran

Cem Seymen

Asiye Erdeğer

Hayrettin Özdemir