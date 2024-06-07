Çocuklar ve aileleri için muhteşem bir deneyim vaat eden bu film, Eğitim öğretim yılının son günü öğrencilerinin karne heyecanına ortak oluyor.
Film, okulların kapanmasıyla birlikte çocukların karne heyecanı sarılmışken, onları tatlı bir ödülle buluşturuyor. Sıradışı karakterlerle dolu olan ve heyecan verici bir maceraya sürükleyen "Sihirli Ormana Yolculuk", çocukların hayal gücünü ve merakını en üst seviyeye çıkarmak için gün sayıyor.
Bu eğlenceli ve neşeli filmi, hayata geçirmek için sadece bir sinema deneyimi sunacak, aynı zamanda arkadaşlık, cesaret ve maceranın değerini vurgulayarak muhteşem bir mesaj iletecek.
"Sihirli Ormana Yolculuk", çocuklarını ve ailelerini fantastik bir dünyaya davet ediyor. Bu yaz, muhteşem bir maceraya hazır olun ve sihirli ormanın kapıları çocuklar için açılıyor.
Yönetmen Şiar Zaim
Senaryo Şiar Zaim
Uygulayıcı yapımcı Taner Günay
Yapımcı Asuman Zaim
Sanat Yönetmeni Serap Çetintürk
Görüntü Yönetmeni Sercan Üçtepe
Kurgu Yakup Baysal
Renk Oktay Arabacı
Genel koordinatör Mesut Yılmaz
Ses tasarım Zafer günen
Nihat Demirel
Birgül Akyar Demirel
Alper Kemal Alp
Nisa Yılmaz
Ceyhun Baş
Ceylin Söğüt
Yasin Yusuf avcı
Ebral Kayran
Cem Seymen
Asiye Erdeğer
Hayrettin Özdemir