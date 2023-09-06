Son dönemde Türkiye'nin birçok yerinde görülen başıboş köpek sorunu sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlar ve çocuklar söz konusu. Büyükçekmece'ye bağlı Mimaroba Mahallesi'nde de vatandaşlar yürüyüş veya spor için yapmak için çıktıkları sokaklarda aynı durumla karşılaşabiliyor. Özellikle de Atatürk Parkı'nda çok sayıda köpek mevcut.

Kuduzu tetikliyor, binlerce kişi tedavi görüyor

Başıboş köpeklerden geçebilecek en tehlikeli hastalık olan kuduz vakaları da gün geçtikçe artış gösteriyor. Resmi verilere göre 2021 yılında Türkiye’de 250 bin 375 kuduz riskli temas görülürken, bunlardan 3’ünde kuduz hastalığı gerçekleşti. 2008 yılından bu yana kuduz vakaları incelendiğinde, en fazla 2014 yılında 4 kişinin kuduz olduğu görülüyor.

Vatandaş tepki gösteriyor

Mimaroba halkı da köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekiyor. Çocukların da yetişkinlerin de bu saldırılara maruz kalabileceklerini ve hayati risk taşıdığını dile getiriyorlar. Genelde grup halinde bulunan park içerisinde çok sayıdaki hayvanın her an saldırma potansiyeli herkesi korkutuyor. Vatandaşlar belediyeden konuya çözüm bulmasını istiyor.