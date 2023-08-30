Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılında Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Afyonkarahisar dan gelen Ali Osman Ertuğral, Dumlupınar şehitlerinin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Şehitlikte yaşadığı duyguları ifade etmekte güçlük çektiğini belirten Ertuğral, "Atalarımız bu toprakları bize kanlarıyla emanet etmişler. Vatanımıza her zaman sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Burada yaşadığımız duyguları anlatmak yetmez." dedi.

Uşak'tan gelen Ali Osman Paksu da Dumlupınar şehitleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Almanya'dan gelen Halil İbrahim Egeli ile Kütahyalı Sait Kavukçu ise şehitlikte çok duygulandıklarını ifade etti.

AA