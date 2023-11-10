Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından anıtın yakınında bulunan büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Ataoğlu ve Büyükelçi Bağcı anıta çelenk bıraktı. Törende İstiklal Marşı okundu.

Bağcı, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün, işgal, baskı ve mandacılığa boyun eğmeyen yüce Türk milletini bağımsızlık ve özgürlük için Milli Mücadele ruhunda birleştirdiğini ve Türklerin son yurdu Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasına ve ardından cumhuriyetin kurulmasına liderlik ettiğini söyledi.

Atatürk'ün bağımsız yaşama iradesinin mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine de örnek olduğunu belirten Bağcı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine yüce duygularla bağlı, bağımsızlığı, vatan savunmasını ve sevgisini en önde tutan, tüm varlığını Türk milletine adamış eşsiz bir devlet adamı ve komutandı." dedi.

Bağcı, Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelendirdiği cumhuriyetin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye, 100. yılında 86 milyon nüfusu bir trilyon doları aşan gayrisafi milli hasılası ile dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisidir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü, itibarlı, arabulucu, sorun çözücü, küresel adaletsizliklere karşı adaletin savunucusu, mazlumların gür sesi ve umudu olmuştur. Atatürk'ün en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönüyle sahip çıkma, sonsuza kadar yaşatma, daha ilerilere taşıyarak milletimizi müreffeh kılma, mazlumlara umut olma çaba ve kararlılığımızı yineliyoruz."

"Azerbaycan'da da anılması, tüm Türk milletinin Atatürk'e vefasının göstergesidir"

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100. yılını kutladık. Cumhuriyetin ilelebet yaşatılması için Türk milleti olarak üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün vefatının 85. yılının Azerbaycan'da da anılması, tüm Türk milletinin Atatürk'e vefasının göstergesidir. Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atarürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Azerbaycanlı ressam Ramil Ahmedov'un Atatürk konulu resim sergisi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılına ilişkin fotoğraf sergisi de düzenlendi.