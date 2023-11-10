Bakü/Pekin

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından anıtın yakınında bulunan büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Ataoğlu ve Büyükelçi Bağcı anıta çelenk bıraktı. Törende İstiklal Marşı okundu.

Bağcı, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün, işgal, baskı ve mandacılığa boyun eğmeyen yüce Türk milletini bağımsızlık ve özgürlük için Milli Mücadele ruhunda birleştirdiğini ve Türklerin son yurdu Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasına ve ardından cumhuriyetin kurulmasına liderlik ettiğini söyledi.

Atatürk'ün bağımsız yaşama iradesinin mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine de örnek olduğunu belirten Bağcı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine yüce duygularla bağlı, bağımsızlığı, vatan savunmasını ve sevgisini en önde tutan, tüm varlığını Türk milletine adamış eşsiz bir devlet adamı ve komutandı." dedi.

Bağcı, Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelendirdiği cumhuriyetin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye, 100. yılında 86 milyon nüfusu bir trilyon doları aşan gayrisafi milli hasılası ile dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisidir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü, itibarlı, arabulucu, sorun çözücü, küresel adaletsizliklere karşı adaletin savunucusu, mazlumların gür sesi ve umudu olmuştur. Atatürk'ün en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönüyle sahip çıkma, sonsuza kadar yaşatma, daha ilerilere taşıyarak milletimizi müreffeh kılma, mazlumlara umut olma çaba ve kararlılığımızı yineliyoruz."

"Azerbaycan'da da anılması, tüm Türk milletinin Atatürk'e vefasının göstergesidir"

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100. yılını kutladık. Cumhuriyetin ilelebet yaşatılması için Türk milleti olarak üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün vefatının 85. yılının Azerbaycan'da da anılması, tüm Türk milletinin Atatürk'e vefasının göstergesidir. Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atarürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Azerbaycanlı ressam Ramil Ahmedov'un Atatürk konulu resim sergisi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılına ilişkin fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Pekin Büyükelçiliğinde Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve eşi, Büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyük Önder'in Türk halkının zihninde ve benliğindeki silinmez hatırasını anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Büyükelçi Musa, törende yaptığı konuşmada, vefatının 85. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk’ü anmak kadar onu anlamaya çalışmanın en büyük vazife olduğunu vurgulayan Musa, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, içinde bulunulan koşulların vahametine rağmen Türk milletine duyduğu sarsılmaz inançla ve hiçbir millette görülmemiş bir güvenle 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkmışlardır. Ülkesinden sökülüp atılmak istenen bir milleti, Anadolu’da tutundurmayı başarmışlardır." dedi.

Musa, Türkiye'nin bugün ulaştığı bölgesel ve küresel konumun, gelişmişlik düzeyinin, halkın birlik ve beraberliğinin, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in üzerine inşa edildiği güçlü temeller sayesinde mümkün olabildiğinin altını çizdi.

Atatürk’ün, Türk milletinin tüm zorlukları aşacağına, bağımsızlığını sonsuza dek koruyacağına olan inancının bir an olsun sarsılmadığına işaret eden Musa, Büyük Önder’in vizyonundan ilhamla, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlerken sonraki nesillere daha muasır ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın herkesin en büyük görevi olduğunu ifade etti.

Musa, Atatürk’ün bugün hala evrensel niteliği haiz ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kısa sürede dünya ülkeleri arasında saygın bir konuma kavuşmasını sağladığını, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiği devrimin, milli sınırları aşarak Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Asya’ya kadar etkiler bıraktığını vurguladı.

Tüm dünyayı etkileyen bir lider olan Atatürk’ün öneminin Çin’de de idrak edildiğine dikkati çeken Musa, şu anekdotu aktardı:

"Prof. Dr. Hu Cınhua, 2003 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda yaptığı konuşmada şöyle demektedir: 'Çin’de Mustafa Kemal Atatürk’ü bilmeyen lise öğrencisi hemen hemen hiç yoktur. Çünkü ülkemizde yıllardır lisede okutulan Yakın Çağ ve Çağdaş Dünya Tarihi ders kitabında Mustafa Kemal ve onun önderliğindeki Türk devrimi de anlatılmaktadır.'"

Büyükelçi Musa, konuşmasını noktalarken Atatürk'ü ve aziz hatırasını, istiklal için mücadele eden silah arkadaşlarını ve bu uğurda can vermiş tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.