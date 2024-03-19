HABER: FUNDA AKOSMAN

Dünyanın en büyük sesi Dimash Qudaibergen, RAMS Global ana sponsorluğunda, Yıldızlar Organizasyon, Gain Medya ve BWO Entertainment iş birliği ile 24 Mayıs 2024 Cuma günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konsere imza atacak.

Sürpriz bir Türk sanatçı ile düet yapacak

Dimash konserde Türkçe şarkılar da söyleyeceğini ve Türkiye’nin gönlünde yer edinmiş önemli bir sanatçıyla sürpriz bir düet yapacağını açıkladı. Dimash, "Sahnede bana eşlik etmek isteyen tüm sanatçılara kalbim açık. Kimle beraber sahne alacağımı konsere geldiğinizde görmenizi diliyorum. Şimdilik Türkiye'nin ve Türk halkının gönlünde yer edinmiş bir sanatçı olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Yaklaşık 20 bin turist konsere akın edecek!

Kariyerine, klasik unsurlar ve geleneksel Kazak müziğini pop müzikle birleştirerek çağdaş müzik alanında devam eden Dimash, Yıldızlar Organizasyon, Gain Medya ve BWO Entertainment iş birliği ile 24 Mayıs vereceği dev konserde sürprizleriyle de hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük seslerinden biri olarak kabul edilen Dimash Qudaibergen, D2’den D8’e kadar uzanan 6 oktav genişliğinde bir ses yelpazesine sahip. Çok küçük yaşlarda şarkı söyleyerek piyano çalmaya başlayan Dimash, 2017 yılında ses yarışmasına katıldığı Çin’de büyük ün kazandı. Altı enstrüman çalabilen Dimash, 12 dilde sergileyebildiği performanslarla büyük ilgi görüyor.

Sanatçının başta Çin, Rusya, Kazakistan ve Avrupa olmak üzere dünyanın 120’den fazla ülkesinde 50 milyondan fazla fanı bulunuyor.

Türkiye’deki konserine de Çin’den Rusya’ya, Avrupa’dan Kazakistan’a kadar yaklaşık 20 bin turistin akın etmesi beklenen konser, aynı zamanda Dimash’ın hayranlarının büyük kısmını oluşturan Türk Dünyası ülkeleri için de büyük bir buluşma özelliği taşıyor.