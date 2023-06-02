Ankara

GSB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 29 Kasım 2022 tarihinde yapılan İş Birliği Protokolünün "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükümlülükleri" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına 5. ve 6. bentler getirildi.

Buna göre, milli sporcu bursu ile öğrenci alan vakıf üniversitelerine, aldıkları milli sporcu öğrenci sayısının tamamı kadar ilave kontenjan takip eden öğretim yılında verilecek.

Bu madde 2023-2024 eğitim öğretim yılında bir önceki eğitim-öğretim döneminde alınan öğrenci sayısı dikkate alınarak uygulanacak.

Vakıf üniversiteleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren azami 15 milli sporcu öğrenci kontenjanı kullanacak.

Milli sporcu öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile yerleşmeyi planladığı vakıf üniversitelerinin tercih sıralamasını gerçekleştirmeden önce ilgili vakıf üniversitesi ile ön görüşme yapması gerekiyor.

AA