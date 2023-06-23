BURSA AA- Çeşitli meslek gruplarından, birçoğu aynı ailelere mensup sanatseverlerin 2012 yılında bir araya gelerek oluşturduğu kulübe üye 100 kişi, Cumhuriyetin değerlerini anlatan, birlik ve beraberliği ön plana çıkaran müzikal gösteriler sunuyor.

Birçok ilde sahneye çıkan sanatçılar, "Türkiye'm Benim" projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 4 sene süren projelerini tamamlayarak Cumhuriyetin 100. yılına özel marş besteleyip koreografi hazırladı.

"100. Yıl Marşı" ve koreografiyle ilk kez yarın akşam Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak kulüp üyeleri, son provalarını bir okulun spor salonunda gerçekleştirdi.

Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübünün Kurucusu Ahmet Aydemir, halk oyunlarıyla ilgilenmeye ilkokulda başladığını, 1990'dan bu yana eğitmenlik yaptığını söyledi.

Daha önce "Barış'a Son Mektup Çanakkale" ve"Prusa'dan Bursa'ya" projeleriyle sanatseverlerin karşısına çıktıklarını belirten Aydemir, "Cumhuriyetimizin 100. yılı için arkadaşlarımızla oturduk, planladık. Süreç olarak yazım, müzik, background ve drama aşamasını üst üste koyarak 4 sene önce bu projeye başladık. Bunu da 100. Yıl Marşı'yla taçlandırmak istedik." diye konuştu.

Aydemir, drama ve dans gösterilerinde anne ve kız, anne, baba ve çocuklar gibi aynı ailelerden bireylerin de yer aldığını dile getirdi.

Koreografinin bölümlerine değinen Aydemir, şu bilgileri verdi:

"Projeyi önce Şamanlardan aldık. Akabinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatan bir hikaye koyduk. Daha sonra Osmanlı'ya, sonra Sarıkamış'a geçtik. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, Çanakkale'den İzmir'e, Hasan Tahsin'den Sütçü İmam'a, Meclis'in açılışına ve kongrelere kronolojik sırayı takip ederek en son Cumhuriyetin ilanıyla bitirdik. Birlik ve beraberliğimizin geçmişten alınarak devam ettirildiği mesajını vermek istedik. Marşımızı, müziklerimizi de yapan koordinatörümüz Mahmut Cemal Sari besteledi. Ünlü şair, tiyatrocu Akif Oktay söz yazarlığını yaptı. Düzenlemesini de Ozan Sari arkadaşımız yaptı. Koordineli bir çalışma yaptık. Birlikte nasıl yapabiliriz, nasıl bir duygu yansıtabiliriz diye kolektif bir çalışmanın sonucunda 100. Yıl Marşı'mızı Bursa'mızdan çıkan, Bursa'mızın 100. Yıl Marşı olarak sunmak istedik."

100. Yıl Marşı

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marşın sözleri şöyle:

Yüz yıl önce kurulduk biz,

Bin yıl sonra var olacağız.

Geleceğe doğru koşarken,

Tarihe sahip çıkacağız.

Atamıza söz verdik hepimiz,

Yolundan bir an dönmeyiz.

Adını göklere yazmadan,

Asla ölmeyeceğiz.

Atamıza söz verdik hepimiz,

Yolundan bir an dönmeyiz.

Her yıl bayram, haydi eşlik et.

Sen çok yaşa Cumhuriyet.

Dağlarında en güzel renkler,

Sen kokmalı bütün çiçekler.

Gözlerinde masmavi deniz,

Aziz vatan Türkiye'miz.