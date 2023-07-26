BURSA AA- Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keles kirazı ile Bursa'nın coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 30'a yükseldi.

Tescil belgesini Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'e teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da güçlü sanayi, deniz, göl, dağ, ova, yayla, meyve ve sebzelerin olduğunu belirtti.

Coğrafi işaret süreçlerine değinen Aktaş, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Yenişehir biberi için coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Bursa kestanesi ve Keles kirazı ile ilgili tescil için çalışıyorduk. Keles kirazı ile ilgili süreç tamamlandı ve coğrafi işaret tescilini aldık. Bursa kestanesiyle alakalı da son aşamaya geldik. Ürünlerimizin dünya literatürüne girmesi adına bu tescil önemli ve değerli. Amacımız bu tescilleri daha da artırmak."

Aktaş, ürünlerin markalaşması, dünyaya tanıtılmaları, kalitelerinin yükseltilmesi ve dünya piyasalarında yer almalarının sağlanmasında coğrafi işaret tescil belgelerinin alınmasının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi veren Aktaş, "Bursa bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, Santa Maria armudu, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa ipeği, şeftali, Gemlik atı, Gemlik zeytini, Gürsu deveci armudu, Hasanağa enginarı, Karacabey soğanı, Keles kirazı, Mustafakemalpaşa tatlısı, Müşküle iğne oyası, Orhangazi Gedelek turşusu, Yenişehir biberi, İnegöl Cerrah kuru fasulyesi, İnegöl köfte, İnegöl sütlü kadayıfı, İnegöl çıbrıkası, İznik Derbent dokuması, İznik Müşküle üzümü ve İznik çinisi, coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi." ifadesini kullandı.