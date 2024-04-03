Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Öner (36) ve avukatı katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, olay günü çöpleri yaktığı sırada altındaki çırpıların tutuşup yangının büyümesine neden olduğunu ve söndüremediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten orman yakma" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira para cezasına çarptırdı.

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde 11 Temmuz 2023'te ormanlık alanın farklı noktalarında yangın çıkmıştı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma kapsamında Ali Öner gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak hakkında dava açılan Öner, yargılama sürerken tahliye edilmişti.