BURSA AA- İlçede yaşayan Yörük kadınları, bölgede yetişen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmek için 2021 yılında Keles Belediyesinin desteğiyle projeler hazırlayıp uygulamaya başladı.

Kısa sürede Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran kadınlar, yöresel ürünler, gıda ve hijyen, kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama gibi çeşitli konularda eğitim aldı.

Uludağ'ın eteklerinde üretilen sebze ve meyvelerden 20'den fazla ürün imal eden 18 kadın, bunları kooperatif binasında pazarlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Mevsimine göre reçel, salça, kahvaltılık sos, sirke ve tarhana gibi ürünler yapan kadınlar, markalaşarak ülkenin dört bir yanına açılmayı hedefliyor.

Keles Belediyesince Yörük kültürünü geleceğe taşımak için oluşturulan kültür evinde ilçeye dışarıdan gelenleri ağırlayarak kahvaltı hizmeti de veren kadınlar, kültürlerini tanıtma imkanı buluyor.

"Etiketimiz olduktan sonra daha güzel ilerleyeceğini düşünüyoruz"

Kooperatif Başkanı Gülsüm Demir, kırsaldaki kadınların ev bütçesine daha fazla katkı sağlaması için bu işe girdiklerini söyledi.

Yöresel ürünleri öne çıkarmayı amaçladıklarını belirten Demir, "Keles Belediye Başkanımız Mehmet Keskin'in öncülüğünde bu yola çıktığımızda 14 kişiydik, şimdi 18 kadınız. Tarhana, erişte, yufka, reçel, salça, kahvaltılık sos gibi 20 çeşitten fazla ürünümüz var. Bunları pazarlayarak kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

Demir, işleri bu sene biraz daha rayına oturttuklarını, sonraki süreçte daha çok mesafe alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Markalaşma başvurusu öncesi hazırlıklarının sürdüğü bilgisini veren Demir, "Etiketimiz olduktan sonra daha güzel ilerleyeceğini düşünüyoruz. Şu anda çevremizdeki bölgelere satıyoruz ama markalaştıktan sonra her şey daha güzel olacak. Marketlere de açılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gülsüm Demir, kooperatif binasında gözleme, sarma, mantı, börek, yaprak sarma da yaptıklarını, serpme kahvaltı hizmeti verdiklerini anlattı.

Binada bulunan Keles Belediyesi Kültür Evi'nde ise Yörük kültürünü tanıttıklarını ifade eden Demir, "Geçmişte kullanılan malzemeleri misafirlerimize tanıtıyoruz. Hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de geçmişi geleceğe taşıyarak kültürümüze sahip çıkıyoruz. Ayrıca ileride restoran hizmeti de vermeyi düşünüyoruz. Yöremize ait eski yemekleri öne çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.