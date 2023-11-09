Bursa

Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan 9 yaşındaki Bolat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetiyle Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzon'da oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçını annesi Sonay Baş ile tribünden izleyecek.

Maçı tribünden izleyecek olmanın heyecanını yaşayan Bolat, en sevdiği Trabzonspor futbolcularından kaptan Uğurcan Çakır ve Bakasetas ile tanışmak için sabırsızlanıyor.

Yusuf Emir Bolat, yolculuk öncesinde, şimdiye kadar Trabzonspor maçlarını hep televizyondan izlediğini söyledi.

Tuttuğu takımın maçını ilk kez tribünden izleyeceğini dile getiren Bolat, "Trabzonspor stadına gideceğim için çok heyecanlıyım. Maça gittiğimde özellikle Uğurcan Çakır ve Bakasetas'ı görmek istiyorum. Hayalimi gerçekleştirmek için Trabzon'a gidiyorum." diye konuştu.

Anne Sonay Baş da oğlunun başından kötü bir olay geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bize bu kadar sahip çıkılacağını tahmin etmiyordum. Başta Ertuğrul Doğan olmak üzere buradaki Trabzonspor Derneği yetkilileri ile yanımızda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Tanıyan tanımayan herkes yanımızda oldu. Şüphelinin 3 gün sonra yakalandığı haberinden sonra kendimize geldik. Çünkü 3 gün boyunca Yusuf çok tedirgindi. Sonrasında güzel gelişmeler oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yusuf'u maça davet etti. Uçak biletlerimiz alındı, otel rezervasyonumuz yapıldı. Hem oğlumun hayaliydi hem de benim hayalimdi. Bu şekilde gitmek çok gurur verici. Oğlum sayesinde ben de aslında statta maç izleme hayalimi gerçekleştireceğim. Çok heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz."

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 29 Ekim'de evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla oturan Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğramış, hastanedeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan Bolat'a biber gazı saldırısında bulunan Veysel İ. (31) yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Trabzonspor Kulübü'nden de saldırıyı kınayan açıklama yapılarak olayın takipçisi olunacağı duyurulmuştu.