BURSA AA- Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı yaklaşık 1000 polisten oluşan ekipler, Sütaş Timsah Park Stadyumu'nda toplandıktan sonra aranan kişilere yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 145 adreste arama yapıldı. Bazı evlere, kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi.

Operasyonda, 3'ü FETÖ üyesi olmak üzere resmi belgede sahtecilik, silahlı yağma, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan şüpheli ve firari hükümlüler yakalandı.

Gözaltına alınan 101 şüpheli ve hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.