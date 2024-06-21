Büyükorhan'a bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında dün akşama doğru bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlara ait ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Dursunbey'in kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru yayılan alevlerin ilerlemesi gece saatlerinde durduruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Demirler Mahallesi'nde çıkan yangına AFAD koordinasyonunda 4 helikopter, 52 arazöz, 30 su tankeri, 2 paletli ekskavatör, 6 dozer, 1 greyder, 21 araç ve 655 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sahada çalışan tüm ekiplerin özverili çabalarıyla yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor ve orman bölgelerimizdeki yangın riskine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede yangından zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.