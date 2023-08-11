HABER: DİNÇER KARACALAR

Sıradaki tekli, alternatif müziğin sevilen isimlerinden İKİLEM'den. Grup, 'Burnumda Tütüyorsun'' şarkısını kendi müzikal stilinde yeniden yorumladı. İbrahim Erkal'ın on üçüncü albümüne adını veren, sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi İkilem'e ait 'Burnumda Tütüyorsun', tüm dijital platformlarda 11 Ağustos Cuma günü yayımlandı.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

Yapım: Ulus Müzik

Prodüktör&Genel Yönetmen: İskender Ulus

Yapımcı: Funda Ulus

*Burnumda Tütüyorsun*

Söz&Müzik: İbrahim Erkal

Düzenleme: İkilem

Akustik & Elektrik Gitar: Serhat Karan

Keys & Synth: Uğur Ateş

Bas Gitar: Onur Kamer

Davul: Tunç Çakır

Stüdyo: Gtr Deney Evi / Karasinek Ses Tasarım Stüdyoları

Tonmaister: Meriç Erseçgen / Uğur Ateş / Alper Anık

Mix & Mastering: Emre Malikler