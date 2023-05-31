İSTANBUL- Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos 2021’de KKTC’ye girişte sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, bir ay otelde mahsur kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmıştı. Tüm orkestra ekibi bir ay da Lefkoşa Cezaevinde kalmıştı. Tahliye edildikten sonra ülkeye dönen orkestra ekibinden davulcu Ahmet İzgi, "Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi" demişti. İzgi, en yoğun sezonda Kıbrıs’ta mahsur kaldığını bu nedenle maddi zararın büyük ölçüde olduğunu belirterek Bülent Ersoy ve menajer Haluk Şentürk’e 50'şer bin liralık manevi ve bin lirası maddi olmak üzere tazminat davası dava açtı.

LEFKOŞA'DAKİ DOSYA BEKLENİYOR

Mahkeme, olayla ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının getirilmesi için istinabe işlemlerinin sonucunun beklenmesine ve bilirkişi incelemesinin de dosya geldikten sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Duruşma sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine Ahmet İzgi'nin avukatı Ayşe Çarklı, sürecin devam ettiğini ifade ederek "Dosya bilirkişiye gidecek, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz en kısa sürede. Anlaşmaya açığız bu arada" ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ