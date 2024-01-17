Maça iyi hazırlandıklarını, ne oynamaları gerektiğini bildiklerini ifade eden Akan, şöyle konuştu:

"Nitekim de istediğimiz gibi geçiyordu maç. 2-0 öne geçtik. Daha sonra ligde çok önemli Kastamonu maçımız var. Son 10 dakika kala değişiklikler yaptık. Oyunu tutmak istedik fakat tutamadık, beceremedik. Sonuç itibarıyla kalite farkı da var, yüklendiler ve 2-2 oldu. Uzatmalar dengeli geçti. Penaltılarda da güzel bir rekabet oldu. Kaçıranın ya da atamayanın ya da kurtaranın kazanacağı bir maçtı. Testilerden biri kırılacaktı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum."