Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yönetmelikle Sosyal Hizmetler Kanununun ilgili maddesi kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için "Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)", "Belirgin ÖGV" ve "Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)" ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.

Yönetmelikte ayrıca evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı.

Yönetmeliğin yayımından önce yardımdan yararlanmaya başlayan kişilerin evde bakım yardımı ödemeleri devam edecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek.

Bugüne kadar 94,2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarını onların yaşam koşullarını değiştirmeden, alıştıkları ortamda bakımlarının sağlanması amacıyla 2006'da evde bakım yardımı uygulaması başlatıldı.

Aile ve toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda, kurumsal bakımın yanı sıra "birey odaklı" hizmet anlayışı ile engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan bakım hizmet modellerine ağırlık veren Bakanlık, aile yanında bakımı desteklemek amacıyla kurumsal bakım ile evde bakım yardımını, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak sunuyor.

Evde Bakım Yardımı uygulamasıyla tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım veriliyor.

2006'da başlatılan evde bakım yardımı kapsamında, hizmetin başlangıcından 2023 Nisan sonuna kadar 94 milyar 253 milyon 780 bin 845 lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı.

Nisan itibarıyla evde bakım yardımından 569 bin 627 kişi faydalandı. Bunların yaklaşık 140 binini engelli yaşlısına bakım veren kişiler oluşturdu.

AA