İYİ HAFTA SONLARI CAN DOSTLARIM!

Bugün 15 Temmuz...

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananlar;

Emperyalizmin kuşatmasına Türk halkının,kahraman askeri -kahraman polisi ile birlikte verdiği cevaptır kuşkusuz.

Şehitlerin ruhları şad olsun.

15 Temmuz 2016 tarihinde TÜRKİYE CUMHURİYETİNE KALKIŞAN VATAN HAİNLERİ BAŞARILI OLSAYDI;BEN VE BENİM GİBİLER YANİ TARİKAT KARŞITLARI;FETÖ TERÖRİSTBAŞININ HAİN OLDUĞUNU EN BAŞTAN SÖYLEYENLER İLK YOK EDİLENLER OLACAKTIK ŞÜPHESİZ...

AMA VATAN HAİNLERİNİ KALKIŞMA YAPABİLECEK KADAR PALAZLANDIRMAKDA YÜRÜTMENİN HATASIYDI.

MAALESEF ;

-Öncelikle ORDUMUZ halkın ve dünyanın gözünde yıprandı.

-Sonrasında KAMU OTORİTESİNE,KAMU GÖREVLİSİNE saygı duyan,O’ndan çekinen-korkan vatandaş OTORİTEYE inancını ve KAMU GÖREVLİSİNE saygısını kaybetti...

...

15 Temmuz HAİN KALKIŞMASININ olabileceği;2015 yılından 15 Temmuz 2016 yılına kadar olan süreçte ülkedeki patlamalar-şehit ve gazilerden belliydi zaten.

ORDU ve EMNİYET içerisindeki VATAN EVLATLARI;KURUMLARA SIZMIŞ OLAN EMPERYALİST UŞAK VATAN HAİNLERİNE KARŞI CANLARI PAHASINA MÜCADELE ETTİ.

TÜRK MİLLETİDE KAHRAMANLARIN YANINDA ;KENDİSİDE HER DAİM KAHRAMANDI ZATEN.

Lakin sakın ola kimse 15 Temmuz’u ,1915 Çanakkale,23 Nisan,19 Mayıs,30 Ağustos ve 29 Ekim ile kıyaslamasın!

23 Nisan,19 Mayıs,30 Ağustos,29 Ekim;

TÜRK MİLLETİNİN hiç yanılmamış-

kandırılmamış ÖNDERİNİN,Milletinin önüne geçerek;EMPERYALİZMİN bütününe-yedi düvele verdiği cevapların KUTLU GÜNLERİDİR.

15 Temmuz ise yurt içindeki vatan haini emperyal uşaklarına,hataları ile bu neticenin meydana gelmesini engelleyememiş-yanılmış iktidarların halkı ile verdiği cevaptır...

TÜRK MİLLETİ ASKERİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ-BÖLÜNEMEZ BİR BÜTÜNDÜR;

EMPERYALLERE,ONLARIN HAİN UŞAKLARINA CEVAP HER ZAMAN VERİLECEKTİR;

15 Temmuz'da verildiği gibi...

Ey TÜRK MİLLETİ!

Ve ey ülkeyi yönetenler !

Eğer MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN

çağdaş,aydın IŞIKLI YOLUNU takip etmiş olsa idin;

Tarihten geçmiş tarihimizden ders alabilmiş olsa idin;

PKK,FETÖ gibi "SOPA,MAŞA-UŞAK TERÖR ÖRGÜTLERİ"olmaz;

15 temmuzlar yaşanmazdı...

Ben her daim ATA'mın ve Türk Bayrağımın gölgesindeyim;

Gölgesinde ve Türk Çocukları ile huzurla gülümserim...

Ey Türk Milleti ve yönetenler!

Siz de geç kalmayın ATATÜRK’Ü takip etmekte ve gülümseyin sizlerde...

Geç kaldığınızda bedeli çok ağır oluyor.

Kahraman ,güzeller güzeli özel harekatçı Şehidimiz DEMET SEZEN’in evladının öksüz kalması gibi...

Hata yapmaya devam eder,geçmişten ders almaz ve akıllı olmazsak TÜRK MİLLETİ;!

daha çok VATAN EVLADINI ŞEHİTLİKLERDE ziyaret ederiz...